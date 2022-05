Een halve eeuw sport en amusement in volkscafé ‘t Strooyhof: “Nog zeker vijf jaar voortdoen”

Feest in de Rembertstraat! Sinds 1 mei 1972 bedienen Jef Van Daele (80) en Henriette Puype (77) gezwind hun stamgasten in ‘t Strooyhof. Fietsers, kaarters en koerssupporters hebben er in alle heilzame rust hun lokaal. “Nog zeker vijf jaar café. We moeten enkel helpen drinken”, klonk het voorstel.

“Wat hangen ze nu rond de cafédeur”, vroeg patron Jef zich nietsvermoedend af. Enkele trouwe klanten versierden op 30 april dankbaar de voorgevel van ‘hun’ Strooyhof. Ze dragen Jef Van Daele en Henriette Puype een warm hart toe voor tientallen jaren volksamusement. “Jullie zijn een stukje Veldegem.”

Toen ‘s avonds het vrolijk Veldegems duo Freddy Denys en Marnix Vermeulen met jolige deuntjes kwam binnengewaaid, kon de pret echt beginnen. De sfeer was ongedwongen gezellig en tekenend voor het wat vervlogen dorpsleven.

Op zondagvoormiddag is het lokaal nog steeds de vertrek- en aankomstplaats voor de fietsende Strooyhofvrienden.

Kind aan huis

Midden de week trappen de Woensdagvrienden, speelt de kaartclub zijn troeven, en wordt uiteraard een pils of koffie genuttigd. In het feestzaaltje ernaast komen pluimveevereniging Canteclaer en fotoclub Aquarius maandelijks over de vloer.

“Hier zijn het vooral de geboren en getogen Veldegemnaars die kind aan huis zijn. Soms al van vader op zoon”, vertelt Strooyhof-fan en fietser Luc Vantomme. “Na onze fietstocht volgen steevast levendige discussies over de actualiteit van de dag. Het debat gaat met de nodige geestige steken over de wereld buiten ons dorp, maar evengoed worden hier de kijk op de Veldegemse zaken en de veranderingen in het dorp besproken.”

Jefs verhaal

Wie de cafédeur openzwaait, ziet dat het interieur nog niets van de volkse glans verloor. Sinds jaar en dag staat er dezelfde houten tapkast, en sieren prijsbekers en foto’s van het verenigingsleven de muren. Met de radio stil ademt alles er rust. Wat je ziet, is Jefs lang leven. Hier is hij geboren.

“Dit gebouw staat er al sinds 1873”, steekt hij van wal. “Van begin de jaren 40 tot in 1962 had mijn vader Elias hier zijn slagerij. De verweerde vloer is nog steeds dezelfde. Onder ditzelfde dak had mijn grootvader Jozef daarvoor ook al een café. Sinds 1976 maakten we er ook een lokaal voor Cercle Brugge-supporters van. Vroeger had hier ook de Veldegemse voetbalploeg de Sporta-vrienden waar ik doelman van was zijn lokaal.”

“Viermaal per jaar ligt aan onze deur ook de eindstreep van wielerwedstrijden, georganiseerd door Velosport Veldegem. Eén ervan is voor elite zonder contract en beloften, traditioneel op 1 mei.”

Dé vraag die menig stamgast bezighoudt: hoe lang blijft ‘t Strooyhof nog in ons midden? Christine Delaere en Rosa Brouckaert springen barmoeder Henriette bij. Jef blijft er bescheiden bij. Gewoon voortdoen zolang de gezondheid het toelaat. De Veldegemnaars verenigd zien rond de toog is hun lust en leven. Geopend op woensdag, en van vrijdag tot zondagavond staat de tijd er nostalgisch stil. De ziel blijft intact. Nieuwe verf wanneer nodig en verse geraniums. Meer hoeft het niet te zijn. (HV)