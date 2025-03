Eddy Foket stopt met Vrij Polen, opvolging is verzekerd: “Dit is een bloeiende zaak”

Al enige tijd circuleerden de geruchten dat volkscafé Vrij Polen de deuren zou sluiten. Dat zou slecht nieuws zijn voor de 17 verenigingen die er gehuisvest zijn en vooral voor de vele biljarters die er wekelijks hun partijtje komen spelen. Uitbater Eddy Foket geeft tekst en uitleg.

“De geruchten kloppen dat ik Vrij Polen ga verlaten, niettegenstaande dat de zaak bijzonder goed draait”, zegt Eddy. “Na 47 jaar zegt mijn lichaam dat het genoeg is geweest. Ik ben compleet op. Ook mijn vrouw heeft al die jaren het beste van zichzelf gegeven en is aan rust toe. Wat echter niet klopt is dat de zaak dicht gaat. Het pand werd verkocht aan een nieuwe uitbater uit Izegem, die het vanaf 1 juli van mij overneem. Ik kan zijn naam echter nog niet verklappen omdat een en ander nog niet rond is. Ikzelf huurde het pand, dat eigendom is van de families Verbugghe-Verhulst. De eigenaars hebben intussen beslist om het hele blok met appartementen en op het gelijkvloers het café te verkopen. Gezien mijn leeftijd en staat van dienst zag ik het niet zitten om het café met feestzaal zelf te kopen. Intussen heeft zich een nieuwe koper gemeld die bereid is om de verder uitbating van mijn café verder te zetten, wat een zegen is voor de vele clubs die er gehuisvest zijn.”

Vijftien jaar

“In het verleden heb ik ook een aantal jaar gewerkt als friturist. Ik baatte een frituur uit in Tielt en in Gent. In 2007 heb ik de zaak overgelaten en ben ik gaan werken bij Joris Ide, waar ik drie jaar bleef. Op 1 april 2010 ben ik naar Oostrozebeke gekomen om de uitbating van Vrij Polen over te nemen van Marleen Defour. Na 15 jaar stop ik er nu mee. Ik heb 47 jaar intensief gewerkt en het lichaam is op”, zegt Eddy. “Samen met mijn vrouw heb ik Vrij Polen van nul heropgebouwd tot een heel sterke horecazaak. Vergeet niet dat hier intussen 17 verenigingen gehuisvest zijn, waaronder elf biljartclubs die spelen in de federatie. Nog niet zo lang geleden heeft zich hier ook een dartsclub gevestigd die in de federatie speelt. Daarnaast is hier nog een kaartersclub gevestigd, een spaarkas en een vinkenmaatschappij. Het café is in de zomer ook een pleisterplaats voor fietsers en wandelaars om even uit te blazen. In al die tijd hebben we slechts één grote terugval gekend, tijdens de coronaperiode. Gelukkig hebben wij het toen overleefd, maar we hebben er serieus wat geld uit ons spaarpotje in gestopt. Het heeft wel een tijdje geduurd vooraleer we onze vroegere omzet wisten te behalen.”

Verhuis

“Ik vrees niet voor het figuurlijke zwarte gat”, besluit Eddy Foket. “Ik blijf ook in Oostrozebeke wonen. Ik heb hier zelfs een huis gekocht. Ik heb me voorgenomen om samen met mijn vrouw vaak te wandelen en te fietsen. In mei word ik 65 jaar en we gaan proberen om hard te genieten van onze pensioenstijd.”