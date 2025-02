Duurzaamheidspionier Quatra wint Heureka Award

In aanloop naar de 16de Horecabeurs, die plaatsvindt van 17 tot en met 20 februari, werd de Heureka Award 2025 uitgereikt. Met de prijs wil de horecasector nieuwe, innovatieve en originele producten of diensten in de kijker plaatsen.

Zes bedrijven, die dit jaar op de Horecabeurs terug te vinden zijn, werden genomineerd. Een professionele vakjury bestaande uit Donald Deschagt (chef van ‘l Homard & La Moule en bekend als Seaweedchef), marsepeinmeester Anthony Lams, Kobe Cardinaels (uitbater van Cardi’s Café en voorzitter van de Lokale Raad voor Ecoomie), Jürgen Nijs (teamverantwoordelijke vorming bij Horeca Forma) en ondergetekende kende de Heureka Award ‘25 na rijp beraad toe aan Quatra, dat op duurzame manier gebruikte frituurolie ophaalt, recycleert en levert.

Het Lokerse familiebedrijf ontwikkelde zich de voorbije jaren tot een innovatieve pionier op dit vlak.

Frituurolie in bulk

Quatra won de prijs met zijn Quatra Premium frituurolie in bulk. “Deze service biedt horecaprofessionals een gebruiksvriendelijke, voordelige en duurzame oplossing, die tegelijk zorgt voor een drastische vermindering van het afval”, aldus Jürgen Nijs, die de prijsuitreiking in goede banen leidde.

Alle genomineerde producten worden tijdens de horecabeurs nog eens extra in de kijker gezet. De vijf andere genomineerden waren ‘Droog’ (gedroogd fruit) uit Bredene, Brouwerij Herkenrode (met het Herkenrode Cantor-bier), de JTK kroketmachine, de kaas borrelmaatjes van Van Geloven en DV Foods met zijn meringue ‘neuzen’ met cuberdon-

smaak. (MM)