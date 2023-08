Duo achter Summerlake plant al winterse pop-up in Hooglede

Ondanks een zomer met heel wat regen zijn David Van der Stede en Bart Vansteenkiste van het zomerinitiatief Summerlake tevreden over het volk dat ze over de vloer hebben gekregen. “Het restaurantconcept dat we aanbieden heeft ons gered”, aldus de vrienden, die deze winter samen met Alexander De Witte van De Vossenberg uitpakken met hun winter pop-up Snowland op het domein in Hooglede.

Voor uitbaters van zomerbars was het deze zomer bijlange niet zo gemakkelijk. De vele regen en wind zorgden ervoor dat verschillende bars sommige dagen zelfs de deuren sloten.

“We kenden in juli een erg goede start. We merkten dat heel wat mensen ernaar uitkeken om samen met vrienden of familie volop te genieten van een hapje of een drankje in een zomerbar”, aldus David Van der Stede van Summerlake. Het pop-up initiatief in Sint-Eloois-Winkel is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde. “Door het regenweer kenden we een lichte terugval. Wij hebben het geluk gehad dat we hier ook met een restaurantformule werken. Ondanks het weer zakten heel wat bezoekers naar de Meerhoek af. Bij echt slecht weer kon men binnen eten.”

Het duo kan dankzij het betere weer terugblikken op een mooi einde van de vijfde editie van Summerlake. De zomerbar sloot op 15 augustus de deuren. “Maar ondertussen hebben we ook al ideeën voor deze winter.”

Samen met Alexander De Witte van domein De Vossenberg in Hooglede pakken ze uit met een eerste editie van Snowland. De winter pop-up strijkt van 16 november tot 6 januari neer op het feestzalendomein langs de Hogestraat in Hooglede. “Ik leerde Bart en David kennen via een gemeenschappelijke vriend. De voorbije jaren was ik meer dan eens in Summerlake. Voor mij is dat een van de betere zomerbars in de regio. Bart en David hebben heel wat ervaring, en hun concept slaat aan”, zegt De Witte.

Vier dagen per week

Snowland zal telkens van donderdag tot en met zondag open zijn. Bezoekers zullen er eerst een hapje kunnen eten, en zich daarna op de beats van een dj aan een dansje wagen. “Tijdens de periode van de winter pop-up gaan de andere festiviteiten op het domein gewoon door. Snowland zal maar één van de zalen inpalmen”, aldus nog De Witte. (Bert Feys)