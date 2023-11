Dune Hotel organiseert driedaagse rond zanger/imitator Olivier Laurent: “Onterecht hier amper bekend”

“In zijn geboorteland is hij helemaal niet populair, terwijl hij wereldberoemd is.” En dus gaan Peter Bruneel en Heidi Huys van het Dune Hotel daar iets aan doen: ze ontvangen zanger en stemmen-imitator Olivier Laurent voor een driedaags evenement, op 8, 9 en 10 december. De Gentenaar brengt dan in het Kursaal Oostende ‘Jacques Brel Hommage/45 ans/Ne Me Quitte Pas’. Wees erbij.

Peter (50) en Heidi (46) hebben een hechte band met Olivier Laurent, die Oostendse roots heeft. “In 2021 nodigden we in onze Champagne Résidence Pierre in Rosières-prés-Troyes (Frankrijk) voor het Fête de la musique The Gibson Brothers uit”, vertellen ze. “Die groep was al bij ons geweest tijdens de Nacht van de Champagne in Tielt. Maar toen kwam, in volle coronatijd, de drummer van The Gibson Brothers plots te overlijden, en zaten we dus zonder artiesten. Toen kwam Marc Stoffelen, de gitarist van de liveband die dan ook ging spelen, met de naam Olivier Laurent op de proppen.”

Meer dan 85 stemmen

“Voor ons was dat een gok, maar wat een ervaring, wat een artiest… met meer dan 85 stemmen. Meteen was iedereen onder de indruk. Ook wij waren ondersteboven van het talent van die Belg, die nu in Zuid-Frankrijk woont. Tussen ons was er direct een klik. We vroegen hem om op te treden in België. We kwamen tot de vaststelling dat hij in zijn geboorteland helemaal niet populair is, terwijl hij wereldberoemd is. Check maar zijn muzikaal palmares. Olivier stond al op het podium in onder meer Frankrijk (waar hij onlangs nog mocht optreden voor president Macron, red.), Spanje, Canada, Israël, Engeland, Nederland… Hij pakt niet enkel uit met zijn Brel-repertoire, maar ook met al die andere stemmen die hij perfect kan imiteren.”

Polonaise

De band tussen Peter, Heidi en Olivier werd hechter. “Ik zeg dat niet graag, maar door de talrijke samenwerkingen en optredens zijn we wel echte vrienden geworden. We horen elkaar bijna iedere dag”, zegt Peter. “Toen we nog in Frankrijk woonden, reden we al met een autobus met gasten naar het zuiden, waar hij verblijft. Ook in Orange kwam hij al optreden. We ontdekten ook samen Le Grand Buffet in Narbonne.”

“Toen we hem voor de eerste keer zagen optreden: wat een ervaring!”

“En we hebben nog een pak leuke projecten in petto. Ik kan nu al verklappen dat er binnenkort een Nederlandstalig liedje uitkomt, inclusief een clip. Olivier schreef dat liedje op maat van onze ex-Résidence Pierre-fans, met een knipoog naar de zee, de Loftrompetten, enzovoort. Ik ben er zeker van dat veel mensen erop de polonaise zullen dansen. Aangezien Olivier in Vlaanderen niet zo bekend is, ga ik mij er persoonlijk voor inzetten en hem promoten bij de Vlaamse organisatoren.”

Peter en Heide dokterden om te beginnen een weekendje aan zee uit in de sfeer van Jacques Brel en met culinaire verwennerijen, met als eregast Olivier Laurent.

Verwennerij

Het programma voor vrijdag 8 december: exclusieve plaatsen op het concert van Olivier Laurent in Kursaal Oostende, rondleiding achter de schermen van het casino, walking dinner, en na het concert dessert en bubbels. Op zaterdag 9 december is er een culinaire wandeling met Olivier Laurent in het polderland en een bezoek aan de koekjesfabriek Jules Destrooper. Tussendoor geniet je van degustaties van de biertjes van Jus de Mer en een lunch. ’s Avonds is er een viergangendiner met lekkers uit de Noordzee, met een gastoptreden van de drie zusjes Verschueren. Ymke, Femke en Anke – gekend van hoofdrollen in Louise op VTM en de musical Red Star Line – zullen present zijn. Op zondagmorgen 10 december is er nog ontbijt en brunch. Late check-out om 16 uur.

Het arrangement kost 375 euro per persoon, alles inclusief (ook de viptickets voor Kursaal Oostende, meet & greet met Olivier Laurent, diner in het Dune Hotel, inclusief wijnen, bieren, frisdranken en koffie). De kamers in het hotel zijn beschikbaar vanaf de middag, inclusief parking voor twee nachten en een welkomstdrankje. In het arrangement zitten ook twee overnachtingen, twee keer ontbijtbuffet, het vervoer vanuit het hotel naar Oostende en terug, en alle bezoeken.

