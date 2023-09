Dubbel goud voor Wijndomein Hoogenhove in Aarsele

Wijndomein Hoogenhove in Aarsele is in de prijzen gevallen op de jaarlijkse ‘Beste Belgische Wijn’-wedstrijd. Hun Poulid’or Brut en Poulid’or Rosé wonnen allebei een gouden medaille.

De competitie werd al voor negentiende keer georganiseerd door de Vereniging van Vlaamse Sommeliers en geldt als een kwaliteitslabel voor Belgische wijnen. Liefst 233 wijnen werden blind geproefd door een vakjury, afkomstig van 63 Belgische wijndomeinen. Dat is een absoluut record.

Uit dat brede aanbod werden 24 wijnen bekroond met een gouden medaille. En daar zitten ook twee wijntjes bij van Aarseelse bodem. Zowel Polyd’or Brut als Polyd’or Rosé van wijndomein Hoogenhove van Hans Everaert werden bekroond met een gouden medaille. Een bijzonder mooi resultaat, zeker aangezien het de allereerste was dat Hoogenhove aan de competitie deelnam. (SV)