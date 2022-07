Dubbel feest in Ardoois dorpscafé Den Uil

Claude Verbeke en Veerle Samyn staan straks 5 jaar achter de toog in dorpscafé Den Uil. Tijdens een driedaags feestweekend zullen ze dit vieren. De Koolskampse kolleschutters hebben alle redenen om mee te feesten. Zij zijn 40 jaar actief.

Op 8, 9 en 10 juli leiden alle Koolskampse wegen naar Den Uil. Vijf jaar geleden namen Veerle en Claude er na grondige renovatiewerken de tapkraan in handen. Den Uil is the place to be geworden in het Koolskampse horecaleven. In die vijf jaar is er immers heel wat veranderd op het vlak van Koolskampse herbergen. In de dorpskom blijven er nog twee cafés overeind. Claude en Veerle bouwden in die vijf jaar hun zaak uit tot een gezellige plek waar lokale verenigingen en heel wat stamgasten gastvrij welkom waren en zijn. Corona kon hen niet op de knieën krijgen. Integendeel! In Den Uil kreeg het verenigingsleven een duwtje in de rug. Minivoetbal, kolleschieten, darts, kaarten, petanque… Er valt altijd wel iets te beleven in het dorpscafé.

Feestweekend

Op vrijdagavond 8 juli draaien ze hier de Uil-ultra Top 100. “Onze klanten kozen zelf de samenstelling van deze Top 100. Ze kunnen nog eventjes de top vijf van hun keuze doormailen of invullen ter plaatse”, zegt muzikale kenner Claude. En het lijkt erop dat de muzikale keuze enorm gevarieerd zal zijn. Op zaterdagavond trekt het feestende gezelschap naar het Zonneke voor een eetfestijn ter gelegenheid van 40 jaar kolleschutters. Op het menu een aperitief en melkspeenvarkentje. Inschrijven doe je in Den Uil aan 25 euro. Voor de kinderen wordt de barbecue aangestoken. Zij betalen 15 euro. Daarna wordt er gerockt met de groep First Gear. Op zondag sluiten ze het feestweekend af met een petanquetornooi voor de lokale verenigingen. Er is randanimatie voorzien. Een optreden van Les Tantes zorgt voor een feestelijke sfeer. Welkom vanaf 14 uur. (JM)