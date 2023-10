Dubbel feest bij Bryggja Brewery

Op Moerkerke Kermis organiseerde Bryggja Brewery een feestelijke opendeurdag en wel om twee redenen. Bryggja zelf viert de tiende verjaardag en Hoorncraft Craft Brewing, waar het mee samenwerkt, wordt één jaar oud.

Het was onlangs bijzonder druk op het terrein van Bryggja Brewery langs Moerkerkebrug in Moerkerke. De brouwerij had haar deuren opengesteld voor het grote publiek. De reden was de tiende verjaardag van Bryggja Brewery. De brouwerij werd in 2013 opgericht onder impuls van Franky Van Brabant, zijn echtgenote Nele Dalle en ook Hugo Gevaert in Brugge.

In 2015 opende Bryggja een eigen vestiging met moderne brouwinstallaties in Moerkerke. Een tweetal jaar geleden lieten de brouwers nog een grote installatie uit Duitsland overkomen waarmee 900 liter in zeven uur kan gebrouwen worden. Daarmee wordt nu twee keer na elkaar gebrouwen waarbij het koelwater van het eerste brouwsel gebruikt wordt om het tweede brouwsel op te starten wat een energie- en waterbesparing oplevert.

Framblij

Bryggja brouwt nu vijf eigen bieren, twee ‘mysticum bieren’ in samenwerking met een Noorse metalband, regelmatig seizoensbieren en etiketbieren op vraag van verenigingen of bedrijven. Voor de tiende verjaardag van de brouwerij werd dus een groot feest georganiseerd waarbij het publiek de bieren kon degusteren en aankopen. Een bandje zorgde voor wat ambiance.

Brouwer Franky Van Brabant hield ook rondleidingen in de brouwerij, maar er was nog meer te vieren. Hoorncraft Craftbrewing werd één jaar. Deze bierfirma werd opgericht door enkele bierliefhebbers uit Den Hoorn vlakbij Moerkerke. Voor het brouwen van hun zelf uitgedachte bieren maken ze gebruik van de installatie van Bryggja. Ook het nieuwe bier ‘Framblij’ van de Moerkerkse frambozenteler Kevin uit Boer zoekt Vrouw wordt overigens gebrouwen bij Bryggja en was te proeven tijdens de feestelijke opendeurdag. (PDV)