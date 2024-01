Droom Luma in vervulling voor Lucas en Emma

Eind januari zwaait het restaurant ‘Luma’ voor de eerste keer de deuren open. Luma is het geesteskind van Lucas Ostyn (24) en Emma Verslyppe (26), beiden gepokt en gemazeld in de horecasector en nu klaar om hun grote droom waar te maken. Het voormalige restaurant Sint-Katherine in de Sint-Katharinastraat in Sente werd de voorbije maanden opgekalefaterd tot een stijlvol restaurant met zo’n twintig plaatsen. Op termijn wordt het aantal beschikbare plaatsen uitgebreid tot 36. “Foodsharing en wereldkeuken komen zeker aan bod, maar ook de klassieke gerechten in een tof jasje,” zegt Lucas.

Lucas Ostyn uit Sente en Emma Verslyppe uit Menen hadden beiden al een aantal jaren horeca-ervaring op de teller toen ze elkaar vijf jaar geleden ontmoetten. Die eerste werkte als kok in het Kortrijkse restaurant Maddox, Emma werkte dan weer in Casa Mundo in Menen. Hoewel corona voor vele horeca-mensen een doorn in het oog was, besliste Emma om – met succes – een koks- en sommelieropleiding te volgen in Ter Duinen. Ook Lucas had die opleiding al eerder gevolgd.

Enkele omzwervingen bij horecazaken later, besliste het koppel om in september 2022 het voormalige restaurant Sint-Katherine in de Sint-Katharinastraat te kopen, net naast het Total-tankstation. Het pand was een stadskanker in Sente, maar werd de afgelopen zes maanden omgetoverd tot een knap en sfeervol restaurant. “Ons eerste idee was om het oude restaurant gewoon wat op te knappen, maar onze architect suggereerde om het grootser aan te pakken. En we zijn blij dat wat het hebben gedaan. Het terras kreeg een plek aan de achterkant van het gebouw met een mooi uitzicht op de weidse landerijen en akkers, de volledig nieuwe keuken verhuisde naar de andere kant van de eetzaal en de bar en de eetzaal zelf werd grondig gerenoveerd en kreeg een hippe, smaakvolle inrichting”, zegt Lucas. Na zes intensieve maanden is ‘Luma’ – een samentrekking van de namen van de uitbaters – klaar voor de grote opening op 30 januari.

Voorlopig gaan Lucas en Emma alles bolwerken met twee, op termijn wordt uitgekeken naar een flexi-jobber. De menu kaart oogt even gevarieerd als uitgebreid. “Foodsharing en wereldkeuken komen zeker aan bod, maar ook de klassieke gerechten in een tof jasje. Onze menukaart verandert voortdurend om de meest verse seizoensgebonden ingrediënten te benutten”, zegt Lucas. De prijzen voor een hoofdgerecht zijn democratisch en variëren tussen de 25 en 34 euro. “Het is niet direct de ambitie om in Gault&Millau terecht te komen of de Michelingids, maar we hebben wel een duidelijk beeld waar we naar toe willen,” besluit Emma. (Jules Fremaut)

Reserveren kan nu al via www.Luma-Heule.be.