Drijvend restaurant in jachthaven Oostende heeft nieuwe uitbaters: “Een droom om op zo’n toplocatie te werken”

Exit Resto Vito, welkom Puert’O: het drijvend restaurant in de Mercator Marino heeft met de Oostendse chef Nick Wallaeys en gastvrouw Laura Maes nieuwe uitbaters. De zaak opent donderdag officieel de deuren. “De link met de Noordzee is onmiskenbaar en dat zullen de klanten ook merken.”

Het eerste drijvende restaurant aan de kust opende zijn deuren eind oktober vorig jaar. De realisatie van het niet bepaald alledaags concept – geen boot maar een huis op het water, speciaal voor dat doel uitgedokterd – had heel wat voeten in de aarde gehad, en kon meteen op heel wat belangstelling rekenen.

De toenmalige chef, vooral gericht op de Italiaanse keuken, zocht echter enkele weken geleden andere oorden op, maar de deuren van de zaak bleven niet lang dicht, integendeel. Vanaf donderdag waait er onder de noemer Puert’O een nieuwe wind door het unieke restaurant met zicht op de Mercator.

Chef Nick Wallaeys, al jaren chef in de bekende brasserie Henry op de zeedijk, roert er voortaan in de potten. Gastvrouw Laura Maes zal er instaan voor de ontvangst en het zaalgebeuren. “Horeca is mij met de paplepel ingegeven”, vertelt Nick.

“Ik ben gestart in de zaal, maar gastronomie en koken heeft mij steeds ongelooflijk gefascineerd en een vijftal jaar geleden maakte ik de overstap naar de keuken. Ik volgde stages en bekende restaurants zoals Quique Dacosta in het Spaanse Alicante en de Mas Brasa in Knokke-Heist. Met deze uitdaging wordt een droom werkelijkheid. Mogen werken op zo’n toplocatie is ronduit fantastisch.”

Sterrenchef

Nick Wallaeys en Laura Maes krijgen advies van de bekende sterrenchef Edwin Menue van restaurant Cuiness 33 in Knokke-Heist. “Hij komt niet effectief in de zaak werken, maar zijn visie, mening en hulp zijn onbetaalbaar”, gaat Nick verder.

“De link met de Noordzee en zijn verse producten is onmiskenbaar en dat zal ook in het menu duidelijk voelbaar zijn. We trekken meteen ook resoluut de kaart van Oostende. Zo staat de Oostendse oester steevast op de kaart en werken we samen met toppers als chocolatier Olivier Willems en Primeurs Achiel. Er is zelfs een waardevolle samenwerking met herenmode Paul en A-Propos Fashion.”

Nick Wallaeys werkt in Puert’O met vaste menu’s die regelmatig worden aangepast.

(DVL)