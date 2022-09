Dries en Els zetten na 14 jaar frituur De Bevoorrading te koop: “Het is tijd voor iets anders”

De bekende frituur De Bevoorrading in de Brugseweg in Ieper staat te koop. Dries Verplanken (46) en Els Polley (41) bakken er al veertien jaar de frietjes, maar achten nu de tijd rijp voor een nieuwe uitdaging. “Het is nu hét moment om een nieuwe wending aan ons leven te geven”, stelt het koppel.

Dries Verplanken is kok van opleiding en Els Polley verpleegster. Zij werkte voordien in woonzorgcentrum De Zilvervogel in Reninge, dat toen nog Hof ten IJzer heette. Het nieuw samengesteld gezin telt vier kinderen: Elise (22), Thijs (20), Louise (14) en Julie (9). “Iets meer dan 15 jaar geleden gingen we een nieuwe uitdaging aan”, blikt Dries terug. “We zijn allebei afkomstig van Elverdinge en begonnen het restaurant De Warande in Elverdinge. Na een tweetal jaar startten we samen een frituur langs de Brugseweg in Ieper. Onze betrachting was om een pure frituur te runnen, we wilden geen afkooksel van een restaurant openhouden. We kochten hier de woning en eerder huurden we naast ons huis ook een private parking, maar dat hebben we er intussen bijgekocht.”

Spar

“Nog voor de coronaperiode werd mij door de Spar in Ieper gevraagd om er aan de slag te gaan als slager. Ik begon er te werken vanaf 6 uur ’s morgens, wat ik nu nog steeds doe”, vervolgt Dries. “Ik werk er momenteel in de traiteurdienst en in de keuken. ’s Middags en ’s avonds heb ik tijd om in onze frituur mee te helpen, want dan kan het druk zijn. Intussen voel ik mij heel goed in de Spar in Ieper. Het is echt een familiale winkel geworden en één van de grootste in België. Mijn vrouw runt in de tussentijd de frituur. Ons cliënteel bestaat voor 80 procent uit Ieperlingen die vaste klanten zijn. We leven hier niet van de toeristen. Hier zie je zelden Engelsen. Naast de producten in een klassieke frituur verkopen we al geruime tijd vegie en vegan.”

Nieuwe uitdaging

Dries en Els willen nu het zelfstandig statuut opgeven en een nieuwe weg inslaan. “We verkopen onze frituur met woonst. Maar zolang het niet verkocht is, blijft de frituur gewoon open”, aldus Dries. “We verkopen ons handelspand via een immobiliënkantoor, want we hebben niet de tijd om zelf aan de slag te gaan. Potentiële kopers hoeven hier geen frituur uit te baten. Er zijn heel wat andere mogelijkheden. Daarna gaan wij een nieuwe uitdaging aan, maar we zijn wel bereid om de nieuwe eigenaars te helpen. We hebben nu nog de leeftijd om een nieuwe wending aan ons leven te geven. Over tien of twintig jaar is het te laat.”