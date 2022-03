Dries Corneillie (De Jonkman, Brugge) is Sommelier of the Year 2022

In Brussel werd de winnaar van de titel ‘Sommelier of the Year 2022’ bekendgemaakt. Tot ieders verrassing is er dit jaar niet één, maar zijn er liefst vier winnaars! Zo mag Dries Corneillie (28) van De Jonkman in Brugge de titel achter zijn naam schrijven.

Paul-Henri Cuvelier (39) van restaurant Paul de Pierre in het Oost-Vlaamse Maarkedal, Yentl Quintelier (23) van La Table de Maxime in Paliseul (provincie Luxemburg) en Yannick Michel (38) van restaurant Le Damison in het Waals-Brabantse Piétrain eindigden ex aequo en werden net als Dries Corneillie ‘Sommelier of the Year 2022’.

Carol Leroyn van het befaamde champagnehuis Duval-Leroy werd verkozen tot ‘Wine Lady of the Year 2022’, omdat ze als onderneemster een enorme bijdrage levert tot de uitstraling van de vrouw in de wijnwereld.

Jaarlijkse verkiezing

De verkiezing van ‘Sommelier of the Year’ werd voor het eerst georganiseerd in 2010. Om in aanmerking te komen voor de titel, moeten de kandidaten voldoen aan enkele belangrijke criteria. Zo moeten ze werkzaam zijn in een Belgisch restaurant, de nodige vaktechnische bagage en beroepservaring hebben, over de nodige communicatieve en technische vaardigheden beschikken, vertrouwd zijn met de technische aspecten van een wijnkaart en garant kunnen staan voor zowel een representatief wijnkaartbeheer als de prijs-kwaliteitsverhouding. Een sommelier kan de titel van ‘Sommelier of the Year’ maar eenmaal in de wacht slepen. Gewezen winnaars kunnen niet meer worden voorgedragen.

Opleiding

Dries Corneillie genoot zijn opleiding in de Hotelschool Ter Duinen in Koksijde met een vervolmakingsjaar drankenkennis in Ter Groene Poorte in Brugge. Tijdens zijn opleiding deed hij verschillende ervaringen op bij grote vakmannen die hem de kneepjes van het vak leerden. Zoals Salons Saint-Germain in Diksmuide bij chef Frans Saint-Germain waar hij startte op zijn 15 jaar, restaurant De Steenen Haene in Ieper bij chef Wouter Beuselinck en gastvrouw Hilde Notebaert en restaurant ‘t Notarishuys in Diksmuide bij chef Bert Boussemaere en gastvrouw Jessica Seys.

Na zijn opleidingen startte Dries in restaurant Hertog Jan*** bij Gert De Mangeleer en Joachim Boudens waar hij na een klein jaar werd gebombardeerd als hoofdsommelier. Dries werkte zes jaar voor Hertog Jan en zorgde voor originele ‘food and wine pairings’. Na Hertog Jan deed hij ervaring op in restaurant Boury in Roeselare en staat vandaag in restaurant De Jonkman in Brugge bij chef Filip Claeys en gastvrouw Sandra Meirlevede.