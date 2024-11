Drie vrienden openen winterbar Beer in Beernem en zijn klaar voor een feestje: “Maar we houden rekening met de buurt”

Niels Vanderschaeghe, Ruben Renier en Robbe Verburgh zijn sinds een aantal weken volop in de weer met de bouw van hun zelfgemaakte winterchalet. Langs de Parkstraat in Beernem opent het drietal binnenkort een winterbar. “We houden rekening met de buren”, verzekert Niels Vanderschaeghe.

De drie vrienden brainstormden een aantal weken geleden over winterse activiteiten in Groot Beernem. “Volgens ons is er in onze gemeente richting het jaareinde niet bijster veel te doen. Op een zotte avond groeide het idee om zelf iets op te starten. We bekeken de opties om een zaal te huren of een tent te zetten, maar dat leek niets voor ons. Uiteindelijk beslisten we zelf iets te bouwen”, vertelt Vanderschaeghe.

Complementair trio

Samen met twee vrienden vormt hij naar eigen zeggen een erg complementair trio. Op het weiland aan de overkant van het postkantoor bouwen de drie vrienden sinds vorige week hun eigen houten winterchalet. “De hut bestaat volledig uit hout, maar daaronder schuilt een stalen constructie die we zelf hebben gelast. De weide mogen we gebruiken dankzij onze connecties bij de KLJ. We hebben daar veel vrienden en veel van hen komen met plezier helpen”, vertelt een van de initiatiefnemers.

Zelf werkt Vanderschraeghe in de IT-sector als netwerkbeheerder. Zijn passie voor evenementen kan hij ook daarin kwijt, want in de zomer reist hij Vlaanderen rond om grote festivals te voorzien in WiFi-netwerken. Robbe Verburgh van Edisons zorgt op zijn beurt voor licht en geluid, terwijl Ruben Renier het bouwtechnische aspect op zich kan nemen.

Van koffie tot pizza

In winterbar Beer kan je binnenkort terecht voor alles wat je in een winterbar verwacht. “Van verschillende soorten koffie tot typische winterbieren, we hebben het allemaal. Om te eten zullen we verschillende soorten pizza’s op de kaart zetten. We zijn open van woensdag tot en met zondag. Op woensdag en donderdag kan je gewoon gezellig iets komen drinken, net als op zondag. Elke vrijdag komt er een dj en maken we er een ferm feestje van. Op zaterdag houden we het opnieuw iets rustiger. We willen rekening houden met de omgeving en geen stoorzender vormen. Het is de bedoeling dat we naar de buurtbewoners luisteren”, besluit Vanderschaeghe.

Info: www.winterbar-beer.be