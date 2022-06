Drie vrienden openen Summer Bar Hippo-Droom

Vanaf zondag 26 juni tot en met zaterdag 24 september openen Quinten Foulon, Chendo Dhoop en Henri Peirs een popup bar op de vierde verdieping van Hippologia. Ze openen tijdens de week van 15 tot 23 uur, op zaterdag en zondag van 14 tot 1 uur.

Quinten (19) en Chendo (20) leerden elkaar al van kleins af kennen door bevriende ouders. Chendo was bevriend met schoolgenoot Henri (20) en toen ook Quinten naar het college trok, ontstond er tussen de drie een hechte vriendschapsband.

“Ik liep al een hele poos met het idee om een zomerbar te openen”, verduidelijkt Quinten. “Toen ik na een bezoek aan de zalen van Hippologia het terras en de tent naast gastronomisch restaurant L’Improvist zag, kreeg mijn idee ook vaste vorm. Ook Chendo en Henri waren direct verliefd op de locatie en na een kort en constructief overleg met Waregem Draaft en David Selen kreeg onze pop-up onderneming vaste vorm: The Hippodroom Summerbar was geboren.”

De pop-up is niet zomaar een zomerbar. Het is een unieke rooftopbar in het hartje van Waregem waar men vanop de vierde verdieping kan genieten van het uitzicht over de Hippodroom en de stad. De drie vrienden bieden een uitgebreide kaart dranken en hapjes aan met lokale producten in de kijker: Midi Aperitifs, Blind Tiger Gins, Gutts drinks, Belgian Limoncello en Tripel Moustache. Hierdoor geven ze ook de kans aan startende ondernemers om hun producten op de kaart te zetten. In de bar kunnen bezoekers ook live de paardenkoersen bekijken en een gokje wagen op hun favorieten. De ingang is naast paardenwinkel Ruitersweelde in de Holstraat en parkeren kan op het paardenplein. (PPW)

Info: Summerbar Hippo-Droom op Facebook.