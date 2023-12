Drie opendeurdagen bij Kelly’s Snoephuisje: “Groot aanbod, zelfs suikervrij”

In de Zevekotestraat 50 opent Kelly Vanhyfte (41) een eigen snoepwinkel: Kelly’s Snoephuisje. Dit weekend houdt ze enkele opendeurdagen en is iedereen meer dan welkom.

Kelly is al een jaar bezig in bijberoep met het maken van snoeptaarten en -pampers en soortgelijke geschenkpakketten. Nu opent ze een eigen winkel in de Zevekotestraat 50, vlakbij het bekende lederatelier STN.bags. “We hebben onze woning verder uitgebouwd en zo kwam onze oorspronkelijke living vrij om er een fysieke winkel in te richten”, glundert Kelly, wiens partner Ruben (37) mee hielp met de opstart van de winkel. “Ik doe dit in bijberoep. Snoep staat centraal. Ik bied lekkere pakketjes en geschenkideeën aan voor bijvoorbeeld lentefeesten en communies, huwelijken, kerst en nieuw, doopsuiker, en bedankingen. Samen met de klant ga ik op zoek naar het perfecte snoepcadeau. Ik heb een groot aanbod snoep met ook drop, vegan en suikervrije en -arme varianten. Ook voor de oudere snoepers hebben we veel lekkers. Natuurlijk kan je hier eveneens een klassiek puntzakje vullen met snoep naar keuze. Kinderchocolaatjes krijgen wel een plekje in bijvoorbeeld snoeptaarten, maar zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar.”

Opendeurdagen

Op vrijdag 8 december gaat de winkel officieel open om 14 uur. “De lokale school is om 15 uur gedaan en rond die tijd is er veel passage te voet, met de fiets of auto. Zo krijgen de vele kindjes en hun ouders meteen de kans om al eens een kijkje te komen nemen. Op zaterdag 9 december is de winkel open van 14 tot 18 uur en op zondag 10 december van 10 tot 18 uur. Speciaal voor de opendeurdagen hebben we tal van mooie presentaties om te tonen wat er allemaal mogelijk is.”

Meer informatie en contact via 059/42 83 94, 0498/10 05 44 of kelly.vanhyfte@hotmail.com. Kelly’s Snoephuisje is ook te vinden op sociale media.