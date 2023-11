Drie horecazaken stoppen of zoeken nieuwe eigenaar: “We helpen overnemers op weg”

Op de Markt in Lichtervelde staan twee horecapanden over te nemen, café De Piraat en café De Zwarte Leeuw. Sander Haeghebaert (32) van De Piraat kondigde enkele maanden geleden al het einde aan. Sfeer- en eetcafé De Bourge in de Statiestraat is ook op zoek naar nieuwe eigenaars.

Café De Bourge

Café De Bourge in de Statiestraat 5 staat sinds augustus over te nemen. Het pand omvat het café, de feestzaal en een duplex appartement. Uitbaters Suzy Deblaere en Kurt Vanzieleghem stoppen eind dit jaar met de zaak. Geïnteresseerden kunnen terecht op de website van ERA. Wat de verdere plannen zijn van Suzy en Kurt is nog niet bekendgemaakt.

Café De Piraat

Tien jaar geleden nam Sander Haeghebaert (32) café De Kring over in de Hoogstraat 7 en doopte het om tot café De Piraat. Het laatste weekend van november stond in het teken van afscheid van zijn café, met op vrijdagavond Burnout. “Het einde van De Piraat heeft twee maanden geduurd”, lacht Sander. “Het waren twee zotte maanden. Zo zot dat mensen mij overtuigd hebben om hier te blijven. In een concept nog meer naar mijn goesting.” Het liefst wil Sander opnieuw beginnen. “Ik ga zeker wel de gesprekken aangaan met de over te nemen zaken waar ik het best mijn nieuwe zaak kan openen. Ik geef mezelf daarvoor twee maanden. Dat hoeft zelfs niet per se in een reeds bestaand café te zijn, desnoods laten we er ook eventjes tijd tussen. Want de mensen zullen De Piraat zeker niet vergeten. Dat het een gemis zal zijn voor heel wat mensen, is meer dan duidelijk.”

Dat er drie cafés over te nemen staan, is niet zo vreemd, vindt Sander. “Het is sowieso niet de simpele stiel waarvan sommige mensen denken dat het is. Je hebt een grote achterban nodig, zowel qua medewerkers als qua klanten. Anders is het simpelweg ook duur om te doen. Ik denk dat er minder en minder niet-vrije uitbatingen zullen plaatsvinden. Voor mezelf is dat alleszins de eerste ambitie.”

Het gebouw van café De Piraat verdwijnt niet. “Het blijft wel degelijk een café. Ze gaan nu een grote renovatie uitvoeren. Ik vraag daar al jaren zelf naar, maar ze hebben mij daar totaal niet in gehoord of in betrokken. Ik heb zes jaar geleden een avond plannen getekend met een klant over hoe ik het er zou doen uitzien hier. Het zou mij niks verbazen als ze die plannen nu gewoon eventjes stelen. Het kan de brouwerij niet veel schelen wie er in hun zaak zit. Ik mag gerust weer mijn kandidatuur indienen, is al wat daarover gezegd is. Maar laat ons zeggen dat ik dat als een noodplan beschouw. Ik ben klaar voor iets nieuws. Letterlijk ander en beter”, besluit Sander. Het café wordt verhuurd door brouwerij Omer Vander Ghinste.

Café De Zwarte Leeuw

Ook Café De Zwarte Leeuw, Hoogstraat 1, is op zoek naar nieuwe uitbaters. Fauve Dekoninck en Kurt Vanbelle namen het café in juli 2018 over. Midden december wordt het café gesloten. Het pand wordt verhuurd door drankenhandel Bevernagie. Voor meer informatie over de overname: 051 72 21 84.

Café De Luyte

Ook café De Luyte zou over te nemen staan, alleen blijkt dat een roddel te zijn. “Wij hebben dit inderdaad ook opgevangen van enkele klanten”, zegt Jürgen Corveleyn. “Er wordt gezegd dat wij onze zaak zouden stopzetten eind dit jaar, waar wij totaal geen weet van hebben. Bij deze blijft café De Luyte dus nog zeker enkele jaartjes bestaan, onder onze uitbating.”

Els Kindt, schepen van Ondernemen, geeft aan dat kandidaat huurders-kopers steeds bij de dienst Economie terechtkunnen met hun vragen. “We proberen hen zeker op weg te helpen. We hopen dat de horecazaken snel een nieuwe uitbater of eigenaar vinden. Nieuwe uitbaters mogen de aanwezige horeca niet als concurrentie beschouwen maar vooral zien vanuit het oogpunt van kruisbestuiving.” Ondanks de drie zaken die over te nemen staan, is er nog altijd een goeie dynamiek in het centrum. “De dynamiek draait met de handel die er is”, weet Els. “Onlangs waren we nog op twee openingen van nieuwe zaken: Hoeveslagerij Het Merelhof en Ferm Vastgoed. Er is wel degelijk handel in Lichtervelde, je hebt er bij wijze van spreken alles.”