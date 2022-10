Drie gouden plakken voor Wijndomein Ravenstein: “Hadden op 1 medaille gehoopt”

Wijndomein Ravenstein boven op de Amerikaberg in Kruiseke behaalde maar liefst drie medailles tijdens de achttiende editie van de ‘Wedstrijd Beste Belgische Wijn’ in Brugge. Alvast een heel mooie erkenning voor het harde werk van Dirk Talpe en zijn echtgenote Patricia Lenoir.

Er waren gouden medailles voor Blanc de Blancs en een rosé brut, twee mousserende schuimwijnen van 2019 en 2020. Le petit noir, een rode wijn van 2020, kreeg een gouden medaille. De wedstrijd is een organisatie van De Vereniging Vlaamse Sommeliers.

“Het is de derde keer dat we inschreven”, zegt Dirk Talpe. “Het eerste jaar hadden anderen net meer punten voor een medaille. De wijnen moesten we opsturen en die worden blind geproefd door een 60-tal sommeliers en heel streng gecontroleerd onder het toeziende oog van FOD Economie en de beroepsorganisaties van Vlaamse en Waalse wijnbouwers.”

“Ik hoopte op één medaille. We namen deel met allemaal de beste wijnbouwers. Er werden aan de jury 172 wijnen gepresenteerd, afkomstig van 53 domeinen. Opmerkelijk is alvast dat er geen enkele gouden medaille voor een rode wijn was.”

De proefpanels selecteerden 18 bronzen, 17 zilveren en 17 gouden medailles.

Door de kwakkelzomer vorig jaar was de opbrengst iets minder

Kleine druiven

Ondertussen is de druivenpluk achter de rug. Domein Ravensteun beschikt over 5,5 hectare. “Daarvan gaat vier hectare in productie”, zegt Dirk. “De wijnranken op de anderhalve hectare zijn nog te jong om te plukken. We hadden een heel droge zomer en kleine druiven. Wijndruiven zijn sowieso klein.”

“Ik besteed veel tijd aan het extra verzorgen van de druiven. Kleine details helpen wel. Na de warme dagen maakte de regen veel goed. De eerste pluk deden we net voor de regen. De druiven zijn nu aan het gissen en neem ik regelmatig stalen in de houten en inox vaten. Rosé en witte wijn zijn de vroegste wijnen om te bottelen.”

“Door de kwakkelzomer vorig jaar was de opbrengst iets minder en hadden we een heel moeilijk jaar. Het plukken begon toen ook door de weersomstandigheden drie weken later dan anders.”

Geen bloemen meer

De wijn van Ravenstein wordt in diverse plaatselijke restaurants geserveerd maar ook in sterrenzaken Sint-Nicolas in Elverdinge en Castor in Beveren-Leie. “We gaan zelf niet op prospectie”, zegt Dirk. Er zijn horecamensen die op afspraak komen proeven in onze degustatieruimte en er zijn ook restaurateurs die zodanig overtuigd ze dat we onze wijn gewoon mogen laten afleveren.”

Ondertussen zijn Dirk en Patricia gestopt met het kweken van bloemen. “De combinatie was heel zwaar geworden”, legt Dirk uit. “Ondertussen verkopen we een achttal soorten wijnen en ook nevenproducten.

De medailles worden uitgereikt op maandag 20 november tijdens Horeca Expo in Flanders Expo in Gent. (EDB)