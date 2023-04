Drie gemotiveerde ondernemers heropenen café Rusticana in Komen: “Goeie opportuniteit, maar zullen wel wat aan concept sleutelen”

Goed nieuws voor de Mountches, de traditionele figuren uit Waasten. Na een periode waar het ene café na het andere de deuren sloot, is er opnieuw sprake van een nieuwkomer. De Rusticana opende, onder impuls van drie gemotiveerde ondernemers, de deuren als tapasbar.

Sluitingen die enkel door stopzettingen werden afgewisseld. Het Komense uitgaansleven kreeg de laatste maanden stevige klappen te verwerken. Restaurants, bars en cafés gingen definitief op slot waardoor het aanbod in de grensgemeente kleiner en kleiner werd. Ook in de Rusticana, het enige café dat in de schaduw van de Leiekathedraal lag, gingen de rolluiken definitief neer. Heel even leek het er dan ook op dat Waasten geen enkele uitgaansplaats meer zou hebben, maar dat was buiten drie mensen gerekend.

Carla Da Silva Marques, Jean Walquemanne en David Laby bundelden hun krachten en gaven de Rusticana een nieuw leven. “De Rusticana was een gekende plaats en het voelde dan ook als een leegte toen de vorige uitbaters er de brui aan gaven”, lacht het trio. “Tijdens enkele gesprekken kwam het ter sprake dat dit best wel een goeie opportuniteit zou zijn al moesten we sleutelen aan het concept van het café. Hoewel klanten nu nog steeds een pint aan de toog kunnen drinken, bieden we ook een breed assortiment aan tapas aan. Van de standaard dingen zoals dips tot de meer aparte zaken zoals een Portugese worst op een klein vuurtje? Het staat hier allemaal op de kaart. Tijdens een proefsessie werd ook alles door klanten getest alvorens we het in ons gamma opnamen. Daarnaast hebben we ook een brede waaier aan bieren in de koelkast, waaronder ook het Komense ‘Marmouset’. Voor elk wat wils dus.”

Ervaring

De samenwerking tussen de drie Komenaars is dan misschien wel nieuw, onervaren in de horecawereld zijn ze dan weer niet. Jean heeft een diploma als kok op zak en David stond negen jaar lang achter de toog van ‘Le Special One’. Het voetbalcafé verwierf naam en faam doordat wedstrijden uit zowat iedere liga ter wereld er op scherm werden getoond. Het café moest de deuren sluiten toen de brouwer besloot het gebouw te verkopen.