“Doorgaan voor Dominique”: ‘Krulle’ (54) verloor zijn partner, maar bouwt met schoonma aan toekomst van eetcafé Montmartre

2024 is het jaar waar Christophe ‘Krulle’ Delrue zijn grote liefde Dominique verloor. Maar ook het jaar waarin hij daarna samen met zijn (schoon)moetje Francine eet- en praatcafé Montmartre een nieuwe elan gaf. En in 2025 wordt hij voor het eerst opa. Na harde tijden, nu ook zaken om naar uit te kijken.

Christophe Delrue (54), gewezen wielrenner en dat is te zien aan het interieur van Montmartre, is een bekend figuur in Roeselare. Hij is ook leerkracht carrosserie aan MSKA, maar baat ook al anderhalf jaar grillrestaurant Montmartre pal naast De Spil uit. Op de hoek van het kruispunt waar de Hippoliet Spilleboutdreef overgaat in de Koning Albert I-laan, maar met adres in de Meensheirweg en met de gevel in de Krekelstraat. Volgt u nog?

Drie jaar geleden leerde hij Dominique Zoetaert kennen. “De eerste vrouw in 20 jaar waar ik bij ging wonen, daarvoor woonde ik altijd alleen. We hadden een enorm goede klik, Dominique werkte hier ondertussen ook al mee in de zaak en was erg graag gezien. Maar na een jaar kregen we al een eerste keer slecht nieuws…”

hersentumor

Dominique werkte als directie-assistente, eerst bij de Beaulieu Group en later bij Stow Group. “Twee topbedrijven waar ze de rechterhand was van respectievelijk topmannen Francis De Clerck en Jos De Vuyst. Op een sales meeting in La Réserve in Knokke kreeg ze een epileptische aanval, onderzoek in Kortrijk wees uit dat ze een gliosarcoom had, een erg agressieve hersentumor. Die is twee keer bij haar verwijderd, maar kwam telkens terug. Uiteindelijk is ze twee jaar na de diagnose overleden. De laatste maanden voor haar overlijden heb ik het restaurant gesloten en ben ook niet naar school geweest, ik had mijn eigen bed naast het hare in de Palliatieve Eenheid Ten Oever in Kortrijk. Een heftige periode, omdat we natuurlijk ook zagen dat het steeds minder goed ging. Uiteindelijk hebben we haar laatste wens nog in vervulling kunnen laten gaan, ze wilde nog eens naar de zee. We zijn in haar favoriete restaurant Ocean, van een vriend van mij, gaan eten. Uiteindelijk is ze daar aan de zee ook uitgestrooid.”

Keuken blijft open

Het overlijden van Dominique (48) dateert van 2 maart. Christophe kon natuurlijk niet bij de pakken blijven zitten, dat hij zijn geliefde ook beloofd. Hij vond in de mama van Dominique, Francine Dewilde (72) zijn ideale compagnon. “Ik geef nog les, maar telkens in de voormiddag. We hebben het concept van Montmartre wat uitgebreid. Op woensdag, donderdag en vrijdag kun je terecht voor een dagschotel.” Montmartre blijft ook een grillrestaurant én er zijn ook de maandelijkse thema-avonden. “Dat kan gaan mosselen, kalvertongetjes tot vette darmen, vorig jaar tekens ruim 80 mensen voor die laatste lekkernij.”

Montmartre is ook opnieuw café. “En Moetje is de cafébazin”, lacht Krulle. “Zij opent hier al rond 9.30 uur, dan komt er al wat volk over de vloer. Er zijn hier ook niet zoveel volkscafés meer. Soms komen mensen die hier iets eten ook eerst nog iets drinken. We hebben ook veel volk van De Spil. En we we zijn ook doorlopend open en ook dat is een succes. Wie nog niet gegeten heeft en om 15 uur in de namiddag nog wil lunchen kan dat bij ons.”

Kleinzoon op komst

Francine, die uiteraard ook het verlies van haar dochter moet verwerken, vindt rust in haar werk. “Ik zou niets anders willen. Ik heb 40 jaar bij een slager gewerkt en 22 jaar in een hotel. Ik was nog een jonge tiener toen ik begon, dat kon nog in die tijd. Christophe weet dat hij me dit niet mag afnemen,” zegt de dame die nog in Wervik woont. Ook Margaux, de dochter van Dominique, komt af en toe een handje toesteken, en Florence (25), de dochter van Christophe werkte mee achter de schermen. En ook daar is nog goed nieuws te rapen. “In maart 2025 word ik voor het eerst opa van een kleinzoon”, lacht hij.

De zaak willen Krulle en Moetje ook verder uitbouwen, daarvoor zijn best al wat plannen. “We zullen alvast de zijgevel langs de Meenseheirweg in het nieuw steken, in een opvallende look. Je zal er niet naast kunnen kijken. En voor de rest van de toekomstplannen is het nog wat wachten.”

Christophe en Francine brengen de feestdagen door in familiekring. “We vieren hier met Moetje erbij”, verzekert Krulle. “En met Dominique in gedachten.”