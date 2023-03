Domino’s Pizza opent dit najaar vestiging vlak bij Grote Markt Diksmuide

De Amerikaanse restaurantketen Domino’s Pizza wil op de hoek van de Kiekenstraat en de Generaal Baron Jacquesstraat in het centrum van Diksmuide een vestiging openen.

De inrichtingswerken starten in augustus, laat Domino’s Pizza weten. De geplande opening is voor dit najaar.

130 vestigingen in België

Domino’s Pizza werd in de jaren zestig in de Verenigde Staten opgericht. Begin jaren 90 veroverde de keten België. Wereldwijd zijn er meer dan 18.000 vestigingen in 89 landen, in België zijn er dat ruim 130.

In Diksmuide kunnen 15 tot 20 werknemers aan de slag. Het merendeel van de pizza’s wordt aan huis geleverd met elektrische fietsen en scooters. Er zal ook een afhaalpunt komen en ter plaatse de pizza opeten is eveneens een optie.

Beschermd stadsgezicht

Het hoekpand ligt in het beschermd stadsgezicht en is opgetrokken in de stijl van de wederopbouwarchitectuur. Domino’s Pizza zal er een ontvangst- , wacht- en eetruimte voor de klanten inrichten alsook een keuken, berging en personeelsruimte. De winkel zal dagelijks van 11 tot 23 uur open zijn.

Het Diksmuidse stadsbestuur heeft de vergunning verleend. “Het is goed dat een leegstaand pand op een strategische locatie ingevuld wordt”, reageert burgemeester Lies Laridon (CD&V). “Horeca is op die plaats een uitstekende invulling. Zeker voor jongeren is het een aantrekkelijk aanbod.” (GUS)