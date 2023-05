Domino’s Pizza aan station al weken gesloten

Al bijna twee maanden is de Domino’s Pizza-vestiging aan het station van Waregem gesloten. Er lopen gesprekken met een overnemer.

Wie regelmatig in de stationsbuurt passeert, heeft wellicht al gemerkt dat het al even rustig is rond het pizzarestaurant. “Tijdelijk gesloten”, staat te lezen op de bestelwebsite van Domino’s, dat in oktober 2020 een vestiging opende in de Noorderlaan. De dertiger Iman Parvaneh werd verantwoordelijke van het restaurant en stuurde daarbij een team van 20 medewerkers aan. Intussen staat Parvaneh niet meer aan het hoofd van de Waregemse vestiging, die eind maart de deuren sloot. “Onze winkels worden beheerd door lokale ondernemers. Op dit moment lopen er gesprekken voor een nieuwe franchisenemer”, zegt communicatieverantwoordelijke Marianne Kemps. “Zodra daar meer duidelijkheid over is, kunnen we een heropening plannen.” (PNW)