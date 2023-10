Dominique Persoone bedenkt pittige frietsaus met chocolade voor frituur uit Knokke-Heist en inspireert zich daarvoor op Mexicaans gerecht

Dominique Persoone heeft speciaal voor frituur Frydate in Knokke de kruidige Choclàtansaus bedacht. “Ik vond mijn inspiratie bij een nationaal Mexicaans gerecht”, zegt de bekende Brugse chocolatier.

Het was Philippe Andries, de uitbater van Frydate, die anderhalf jaar geleden aanklopte bij Dominique met de vraag om een totaal nieuwe saus uit te vinden die hij in zijn zaak zou serveren. “Ik had meteen vertrouwen in het concept van Philippe want hij werkt enkel met de beste leveranciers en topproducten. Ik heb dan ook niet geaarzeld om een jaar lang testen te doen op zoek naar een heerlijke saus.”

Aangezien Dominique een cacaoplantage heeft in Mexico liet hij zich inspireren door dit land. “De Mole poblano is er een vrij populair gerecht. Het is kip met chocoladesaus maar de chocolade wordt gebruikt als een kruid in de saus. Daarna ging ik op zoek naar enkele andere ingrediënten en kwam ik bij de Chipotle pepers die heel belangrijk zijn voor de gerookte smaak. Ik vond een heel kwalitatieve Mexicaanse leverancier hiervoor. Verder voegde ik ook groentjes, kruiden en gekarameliseerde ajuin toe.”

Exclusief

Verwacht je niet aan een zoete saus want de kruidenmix en de gestoofde groentjes zijn doorslaggevend voor het eindresultaat. “De chocolade is fondant die heel veel zuren bevat. Tijdens het gisten van de cacao voegen we nog extra zuurdesems toe”, verklapt Dominique die benadrukt dat de saus enkel verkrijgbaar zal zijn bij Frydate.

Zaakvoerder Philippe Andries is alvast in zijn nopjes met deze exclusieve lekkernij en de samenwerking met de bekende chocolatier. “De Choclàtansaus is zeker een meerwaarde voor onze zaak want 95% van de klanten bestellen een saus als ze frieten eten. Voor mij is het een perfecte vegetarische variant voor de traditionele stoofvleessaus. Voor een potje van 150 gram zullen de klanten 3,80 euro betalen.” (FV)