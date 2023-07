Dominique en Hans nemen afscheid van café De Vierschaar in Oeselgem: “Hondjes hoorden bij het decor”

Eind juli sluit in Oeselgem een monument de deuren. Na liefst 85 jaar zal er dan niet langer een café op de hoek van de Staatsbaan en Deinzestraat zijn. Dominique Cornelissen (62) en Hans Meyhui (59) zijn de laatste uitbaters van café De Vierschaar, gaan met pensioen en er zijn geen overnemers.

Wie café De Vierschaar binnenstapt, voelt aan alles dat het nog een echte volkskroeg is. Vaste stamgasten heten je welkom, de biljarttafel pronkt in het midden, op de vensterbank staan sanseveria’s en aan de muur prijken mooie foto’s van de hondjes Kartouche, Jupiler en Kastaar van uitbaatster Dominique.

“Ik neem hen ook altijd mee naar het werk”, knipoogt ze. “Klanten kunnen ze altijd achter de toog in een mandje vinden. Ze horen bij het decor en het café zou zonder hen niet hetzelfde zijn”, zegt ze. “En ja, Jupiler is in het café geboren, vandaar zijn naam”, knipoogt ze.

Vierschaer Cabaret

Toch stroomt er binnenkort geen bier meer uit de tapkranen van de Vierschaar, een naam die niet zozeer zou verwijzen naar de kruising aan de rotonde, maar naar het ondertussen verdwenen Vierschaer Cabaret. Het baancafé dateert volgens kadastergegevens uit 1938 en zou al die tijd reeds een herberg geweest zijn.

“Veel weten we niet van die geschiedenis. Alleen dat wij vijftien jaar geleden de fakkel hebben overgenomen van vorige uitbaters Lorette en Eddy”, vertelt Hans. “Dominique had nog café gehouden in Destelbergen en Dentergem. Toen ik haar leerde kennen woonde ze al in Oeselgem en was dit haar stamcafé. Toen we de kans kregen samen een horecazaak te beginnen, hebben we niet geaarzeld.”

“Het is nu tijd om aan onze oude dag te denken”

“We hebben hier zeer mooie tijden gekend, maar nu is het tijd om aan onze oude dag te denken en het wat kalmer aan te doen. We denken er al zes jaar over na om te stoppen, maar door corona is alles wat in een stroomversnelling geraakt. We gaan uiteraard onze vaste klanten missen, net als de mensen van wielertoeristenclub De Morgenvrienden en vinkenvereniging De Nieuwe Brugzangers. Wij waren lange tijd het enige café van het dorp, maar gelukkig kunnen zij sinds kort opnieuw terecht in ’t Hof in het centrum.”

Verrassingsreis

Of het koppel het vak niet zal missen? “Uiteraard, maar er is een tijd van komen en een van gaan”, menen ze. “We gaan wel altijd mooie herinneringen aan deze periode blijven koesteren, zoals onze jaarlijkse verrassingsreis. Vorig jaar ging die nog naar Watou en Passendale. Een andere fijne anekdote is dat we rond Pasen eens een mechanisch kuikentje de rotonde hebben opgestuurd. Dan zagen we al die wagens in file wachten en wij maar lachen. Ja, dat sociaal contact gaan we nog het meest missen. Er zijn hier koppels die vrienden voor het leven geworden zijn. In die periode zijn hier in het achterliggende zaaltje ook twee huwelijksfeesten en heel wat communies geweest.”

Café De Vierschaar zal in ieder geval geen kroeg meer zijn. “We huurden hier en de uitbaatster heeft het pand verkocht aan een elektricien. Of die er zijn zaak dan wel een woning van maakt, weten we niet. Zelf keren we terug naar Poperinge, waar onze kleindochter woont. Op 23 juli was er nog een afscheidsfeestje en vierde ik mijn verjaardag, maar we doen officieel nog verder tot het einde van de maand. Dan valt het doek definitief over de Vierschaar.”