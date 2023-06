Dolen, klauteren en niksen in zomerbar Klarelinde

Wegens groot succes van de eerste editie in 2022 openen Lies Deman en Joris Vansteenland vanaf zaterdag 1 juli opnieuw hun zomerbar aan de Lindemolen. Met een paar nieuwigheden, voor nog meer zomerbarplezier, en opnieuw een doolhof.

Heel wat mensen vonden vorige zomer de weg naar de Klarelinde, een zomerbar in de maïs net buiten het centrum van Alveringem. Uitbaters Lies Deman en Joris Vansteenland koppelden er met hun maïsdoolhof een extra attractie aan. De locatie was vorige zomer een succes en dus komt er nu een vervolg.

Niet verplicht

“Het concept is hetzelfde gebleven”, vertelt Lies. “Een ruime zomerbar met de mogelijkheid om in de doolhof te lopen. Belangrijk om weten is dat wie naar de zomerbar komt, niet verplicht is om de doolhof te bezoeken, en omgekeerd.”

“Afgaand op onze ervaringen van vorig jaar, hebben we wel enkele zaken verbeterd. We hebben dit jaar zo’n 85 zitplaatsen, wat iets meer is dan vorig jaar. De zitbanken zijn nieuw en moeten de bezoeker wat meer comfort bieden. De eetkaart is iets uitgebreider dan vorig jaar: zo zijn er pizza’s verkrijgbaar, een croque uit het vuistje, porties kaas en salami, en – nieuw dit jaar – gevulde huisbroodjes. De drankkaart bevat frisdranken, bieren, cocktails en wijnen. Maar de grootste nieuwigheid is toch wel de grote houten klimconstructie.”

“De zandbak is er net als vorig jaar opnieuw, maar omdat ook de grotere kinderen zich zouden kunnen amuseren in plaats van te vragen om naar huis te gaan, hebben we voor een houten speelconstructie gezorgd”, glimlacht Lies. “We hopen uiteraard op een even mooie zomer als in 2022! Door toedoen van de regen hebben we toen maar twee volle dagen moeten sluiten – en twee namiddagen omdat het gewoon te heet was. Het is de bedoeling om open te blijven tot na het eerste weekend van september.”

Maand later

De bar opent op zaterdag 1 juli om 10 uur, maar de maïsdoolhof zal pas op 15 juli toegankelijk zijn, geeft Joris nog mee. “Dat komt omdat de maïs dit jaar pas een maand later dan normaal gezaaid kon worden. De maïsdoolhof kost 5 euro en in die prijs is een consumptie inbegrepen. Gedurende de week openen we om 12 uur, tijdens het weekend om 10 uur. Een vast sluitingsuur is er niet. Zolang er volk is, blijven we open.” (AB)