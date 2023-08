Doek valt over zomerbar Nuba-R, maar niet zonder afscheidsfeest: “Ik wil eindigen met een knaller”

Zeven jaar lang was Nuba-R een van de plaatsen om gezellig te vertoeven. Eerst in Kortrijk, dan in Menen. Nu besluit zaakvoerder Gilles Verhaeghe (32) het verhaal af te sluiten. Op 23 september volgt met The Garden of Retro nog een laatste feestje.

Een stukje paradijs langs de Leie, dat was Nuba-R in 2017 toen het in afgelegen groen in Kortrijk de deuren opende. Toen bleek dat Ghelamco de bomen door baksteen wilde vervangen, kon de zomerbar iets verderop terecht. Wanneer alweer Ghelamco zijn bouwwoede botvierde, keek ondernemer Gilles Verhaeghe (32) uit naar een nieuwe stek. Die vond hij in Menen, ook al langs de Leie. In een minder natuurlijke, maar des te opmerkelijke omgeving.

Nieuwe opportuniteit

In de voormalige serres van bloemenwinkel Fournier in de Barakken bouwde hij een groots opgezette zomerbar uit. Een nieuw hoofdstuk, maar ook dat is eindig. Op 23 september houdt het verhaal van Nuba-R namelijk op. “Ik kijk met ontzettend veel trots terug op wat ik realiseerde. Nuba-R is tot ver buiten de regio een begrip geworden”, zegt Gilles. “Nu doet zich echter een opportuniteit voor, een vaste zaak aan de kust, waarop ik wil springen.”

Veel trots, dat ondanks ook de mindere dagen. Waar in Kortrijk Nuba-R de uitgelezen plaats was om gezellig samen te zijn in de zomer, leek de pop-up bar in Menen niet meteen van de grond te komen. Corona zat er voor veel tussen, het kwakkelweer deed ook zijn duit in het zakje. “Hoe leuk het ook is om een zomerbar uit te baten, je moet er ook een echte zomer voor hebben”, klinkt het.

“Achteraf was Menen misschien niet de beste keuze”

Niet dat Gilles niet alles op alles zette om het project te doen slagen. Speciale acties bij grote voetbalkampioenschappen, inspelen op de dartshype, samenwerken met de lokale ondernemers of zelf een minigolfparcours in elkaar timmeren? Hij stak er alleszins energie in. “Het was een uitstekende leerschool. Ik heb bijvoorbeeld heel veel met mijn handen leren doen.”

Of hij het anders zou gedaan hebben? “Ik heb Menen echt leren appreciëren. Ik ontdekte dat de stad heel wat troeven heeft, met de mooie toeristische plekjes en de topondernemers. Maar achteraf was het misschien niet de beste keuze. De echte Menenaar heb ik nooit echt kunnen aanspreken. In Kortrijk was er dan weer altijd volk. Nu, wat ik bereikt heb in die verlaten serre, daar blijf ik fier op. Er waren ook veel mooie dagen, hé”

Laatste feestje

De laatste mooie dag zou op 23 september moeten vallen. Eindigen in schoonheid, dat wil Gilles doen met The Garden of Retro. “Ik wil eindigen met een knaller. Retro werkt altijd én ik houd ook gewoon van de muziek. Met dj’s Junne, BPM, X-Tof en M-aximm staan er weer heel wat kleppers van formaat.”

Daarna volgt de echte leegloop van Nuba-R. “Alles wat van mij is, zal worden verkocht. Geïnteresseerden kunnen nu al een kijkje komen nemen om zaken over te nemen. Daarna is het volledig gedaan. De naam Nuba-R blijft bestaan als managementsvennootschap, maar daar blijft het bij.”