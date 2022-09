Dochters zetten levenswerk van Ingrid Van Crugten voort

Taverne The Sailors, vlak bij de Vismijn in Nieuwpoort, is bekend bij de vleesliefhebber. Ingrid Van Crugten (67) startte de zaak als 19-jarige op 15 maart 1974. “Het is tijd om te genieten van mijn pensioen”, vindt hét gezicht van The Sailors. Dat juichen dochters Gwenda (39) en Shana (30) toe. Zij zetten het levenswerk van hun mama met veel enthousiasme verder.

The Sailors ademt gezelligheid uit. Een vleesje op de grill, genieten van een drankje en vooral van de gemoedelijke sfeer. Het is met veel liefde en passie dat Ingrid haar zaak liefst 48 jaar gerund heeft. “Ik was nog geen 20 toen ik met The Sailors begon. Ik ben opgegroeid in de horeca. Al van jongs af deed ik niets anders dan werken. Ik ben nooit anders gewoon geweest”, vertelt ze.

Hotelschool

Een hotelschoolopleiding heeft ze nooit gevolgd. Haar ervaring was voldoende om van de Nieuwpoortse zaak een succes te maken. “Mama is gestart met een bruine kroeg en een kleinschalige keuken”, vertelt Shana. “Haar partner overleed al in het najaar van 1975. Toch liet ze de moed niet zakken maar het moet niet gemakkelijk geweest zijn. Gelukkig kon ze rekenen op de hulp van haar broer en haar vele klanten. Het vertrouwen was groot. Mama kon ons met een gerust hart naar school brengen. De klanten bedienden zichzelf intussen.”

Tegenslagen

The Sailors groeide met de jaren van een volkscafé naar een grillrestaurant. “Met honger zal je hier niet van tafel gaan”, knipoogt Shana. “Het concept sloeg meteen aan. Alles wat we serveren op de houten planken komt van de grill.” Er zijn drie medewerkers vast in dienst. De taverne telt een 25-tal couverts. Met pensioen gaan was voor Ingrid geen gemakkelijke beslissing. Haar levenswerk afsluiten viel haar zwaar, maar het was voor dochters Shana en Gwenda wel het juiste moment. “The Sailors is en blijft haar eerste kind en dan volgen wij”, lachen de dames. “Mama heeft heel wat tegenslagen moeten verwerken. Zo vocht ze al tegen maag- en borstkanker en levert ze momenteel een moedige strijd tegen kanker in haar lever en longen. Het is een sterke madam, het woord opgeven staat niet in haar woordenboek. Op 1 oktober verdwijnt ze dan wel als zaakvoerder, ze zal hier nog vaak zijn.”

Zelfde concept

Shana neemt de fakkel van haar mama over. Ook Gwenda blijft aan de slag. “Dat ik een icoon als mijn mama mag opvolgen geeft me een fier gevoel. Ik heb al van alles gedaan in mijn professionele leven, maar vond nooit echt mijn draai. Deze uitdaging grijp ik met beide handen. Aan het concept veranderen we niets. We houden het vuur in de zaak, letterlijk en figuurlijk.” (GUS)

The Sailors is open van 11 tot 23 uur, behalve op dinsdag en woensdag. Je vindt de zaak aan de Kaai 7 in Nieuwpoort.