DJ Antoni (33) strooit kwistig met tips naar DJ Artezz (18) en vrijdag staan ze samen op Izegem Klinkt in het Vlaams Huis

De ene staat aan het prille begin van zijn dj-carrière, de andere heeft al honderden sets op zijn actief. Arnaud Braem (Artezz) debuteert op Izegem Klinkt in het Vlaams Huis, dj Antoni (Beirnaert) breit een vervolg aan het feestje. We brachten de twee samen en de ervaren dj strooide kwistig met tips naar zijn jonge confrater.

Bij een kroegentocht denk je meteen aan coverbands of bluesgroepjes. Maar in het Vlaams Huis hebben de Leutvrienden, organistor van Izegem Klinkt zoals de kroegentocht sinds de 30ste editie heet – een programmatie op maat van het publiek van het café voorzien.

De Oostendse rapper Skumic, die nu in het zuiden van de provincie woont, zal het orgelpunt plaatsen. Maar daarvoor mag de dj-booth bestegen worden door talent van eigen bodem. DJ Antoni heeft al naam en faam gemaakt, het Vlaams Huis is voor hem ook vertrouwd terrein. Maar voor Artezz, zoals Arnaud Braem door het dj-leven gaat, is het zijn eerste grote publieke optreden.

DJ op eigen communie

We plukten Arnaud – die sinds kort in Ardooie woont – van achter zijn studietafel. Hij volgt de richting multimedia audiovisueel aan Athena campus Heule en wil daar in hogere studies aan Howest straks ook een verlengstuk aan breien.

“Donderdag heb ik mijn laatste examen, mondeling geschiedenis. En daarna mag het dak eraf op Izegem Klinkt”, lacht hij.

DJ Antoni Beirnaert: “Studeren in Gent mocht ik niet, al had ik al vier cafés waar ik kon draaien”

Net als Antoni heeft Arnaud een in Izegem bekende papa. Zijn ouders baatten nog Sportkaffee De Krekel uit en zijn papa Philip Braem maakte furore op de West-Vlaamse voetbalvelden. “Maar voetbal is niet echt mijn ding”, klinkt het. Antoni stamt dan weer wel uit een muzikale familie. Nonkel Stef en pa Koen zijn levende legendes in de Izegemse muziekwereld. “Ik kreeg het dan ook met de paplepel mee. Ik geloof dat ik negen jaar was toen ik mijn eerste dj-tafel kreeg, ik draaide zelfs al op mijn eigen communie. Op mijn 14de ben ik dan echt beginnen draaien op allerlei feestjes, het eerste was een feestje van de karateclub van Jan Delaere. Op café debuteerde ik in de Ramses, wat later bij Hoppie. Ik was toen nog geen 16 jaar. Vervolgens heb ik heel wat projecten gedaan, draaien deed ik ook in het Roeselaarse. En nu meer in het Brugse, omdat we naar daar verhuisd zijn”, aldus de jonge papa. Zijn ouders wonen nog altijd in Kachtem.

“Daar zijn we ook altijd blijven wonen, zelfs toen ze de Merelhoeve openhielden. Wij zijn echte Kachtemnaars, de mooiste parochie van Izegem.” Kachtem Ommegang van komend weekend zal hij allicht aan zich voorbij moeten laten gaan. “Ik zit met andere verplichtingen, waaronder Izegem Klinkt.”

Vet feestje op school

Antoni is aan de slag als vertegenwoordiger voor Lecot. “Ik wilde wel naar Gent gaan studeren. Maar mijn ouders vonden dat geen goed idee. Ik had nog geen studierichting gevonden, maar had wel al vier cafés waar ik mocht gaan draaien”, bulderlacht hij.

Arnaud blijft ook in Kortrijk studeren, hij hoort met grote oren de belevenissen van Antoni aan. “Ik heb al op wat feestjes van vrienden mogen draaien, recent ook op school wat toch een vet feestje was.”

“Maar op Izegem Klinkt maak ik mijn debuut voor een groot publiek. Ja, daar komen wel wat zenuwen bij kijken, maar ik ben goed voorbereid.” Martin Garrix en dj Brooks zijn voorbeelden van de jonge muziekliefhebber. “Ik draai vooral hiphop en house”, verklaart hij. “Uiteraard zullen mijn vrienden uit Kortrijk en Izegem op post zijn, net als mijn familie.”

Verzoekje van 200 euro

Antoni geeft zijn jonge collega vertrouwen en tips. “Als je goed voorbereid bent, zal dat wel lukken. We moeten hier ook niet te lang draaien, het is maar als je eens acht tot tien uur achter de tafel staat, dat je echt uit je kot moet komen. Als dj verdien je meer dan door pinten rond te dragen. En nog een tip: draai nooit gratis, vraag altijd toch een minimumprijs. Want voor je het weet ben je overal op sweet 16’s gevraagd. Doe ook altijd je eigen ding, draai zaken die je zelf graag hoort. De tijd van de verzoeknummers is voorbij, al heb ik me onlangs eens laten overhalen voor een of ander Armeens liedje, de man had er 200 euro voor over”, gaat Antoni onverdroten verder.

Het duo bespreekt ook wat technische aspecten die ons journalistieke petje te boven gaan. “Weet je, we zullen samen nog wat draaien tussen onze sets door”, belooft Antoni voor vrijdag. Cafébaas Thomas wacht het weer nog wat af om te beslissen of er binnen op de dj-booth of buiten onder de luifel zal gedraaid worden. “Ik werk ook nog in een bakkerij”, vertrouwt Arnaud ons toe. “Maar ik zou uiteraard liever wat centen verdienen als dj.” Antoni: “Als ik nog tips mag geven? Veel uitgaan, babbelen met de mensen, vriendelijk zijn… En eens je naam gemaakt is, ben je vertrokken.”