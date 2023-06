Diverse Brugse cafébazen willen niet meer deelnemen aan Klinkende Kroegen deze zomer

Deze zomer nemen 23 Brugse kroegen deel aan het project ‘Klinkende Kroegen’. Enkele herbergiers hebben ontgoocheld afgehaakt. Dat kwam aan het licht tijdens de Brugse gemeenteraad.

Gemeenteraadsleden Martine Bruggeman (N-VA) en Chris Marain (Open VLD) polsten maandagavond bij cultuurschepen Nico Blontrock naar het ongenoegen van diverse Brugse herbergiers over ‘Klinkende Kroegen’.

Naar jaarlijkse traditie krijgen herbergiers, die wensen deel te nemen aan dit cultureel project, van de stad Brugge 450 euro subsidie en logistieke steun bij het organiseren van kleinschalige concerten op woensdagavond tijdens de zomermaanden. Elke week mogen op die manier drie cafés in de binnenstad een optreden op touw zetten.

Twee maten en twee gewichten?

Deze zomer hebben meerdere Brugse cafébazen afgehaakt. Hun klacht? Martine Bruggeman: “’Het stadsbestuur zou inzake geluidshinder twee maten en gewichten hanteren. Voor de optredens in of net buiten de kroegen zouden strengere geluidsnormen gelden dan voor festivals.”

Chris Marain voegde er nog aan toe: “Ik vernam dat herbergiers niet meer willen meespelen, omdat ze bij vorige edities beboet werden. Of zijn er nog andere redenen? Ik stel ook vast dat het foodtruck festival Barrio Cantina op ‘t Zand erg luid was, het leek bij momenten eerder op een muziek- dan een culinair festival. Mij stoorde het niet, ik heb mee gezongen. Maar enkele buurtbewoners klaagden hierover.”

Algemene norm

Cultuurschepen Nico Blontrock antwoordde: “Deze zomer nemen er 23 Brugse kroegen deel aan Klinkende Kroegen. Vijf cafés niet meer, twee herbergiers gaven gezondheidsredenen aan, drie anderen zeiden dat ze zich niet akkoord verklaren met de geluidsgrens van maximaal 93 decibel. Dat is nochtans de algemene norm.”

“Van twee maten en twee gewichten is geen sprake. Festivalorganisatoren kunnen wel een afwijking van de normen aanvragen. Tot 95 decibel. Maar in de praktijk is dat een verdubbeling van het geluidsniveau. Voor Klinkende Kroegen, dat bedoeld is als kleinschalig entertainment, is dit niet aangewezen. In het verleden is dat uitgemond in concerten op een pleintje voor 2.000 mensen. Maar dat is de bedoeling niet van dit initiatief.”

Boetes

De Brugse cultuurschepen wees erop dat de stad Brugge geen herbergiers beboet: “De politie stelt een proces-verbaal op, het is het parket dat bestraft of seponeert. En inderdaad, bij herhaling, komt dit op het strafblad van de cafébazen. Overigens zijn de herbergiers in de deelgemeenten wel erg enthousiast om deze zomer mee te werken aan het gelijkaardig initiatief WIJklanken op dinsdagavond.”