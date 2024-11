“Dit overtreft onze verwachtingen”: beste Belgische wijnkaart vind je in WijnResto Merlijn in Beselare

Bij de bekendmaking van de nieuwe Gault&Millau-gids viel WijnResto Merlijn uit Beselare in de prijzen. De zaak van Wendy Vanhecke (55) en Carine Hoedt (55) werd niet alleen in de nieuwe lijst opgenomen, ze kregen meteen ook de prijs voor beste Belgische wijnkaart.

“Het was voor ons een grote verassing”, zegt Carine. “We wisten op voorhand dat we in de gids zouden opgenomen worden met ons restaurant, maar dat we een award zouden binnenhalen, overtrof al onze verwachtingen.”

Het restaurant haalde voor het eerst een 12 op 20. Wendy en Carine begonnen met Restaurant Merlijn lans de Oude Wervikstraat 70 in Beselare in 2010. “ Mijn interesse voor wijn kwam er door onze klanten en ik heb daarna lessen voor sommelier gevolgd en werd in 2016 gediplomeerd”, vervolgt Carine. “Sinds 2018 en 2019 besteden we grote aandacht aan wijn en zo groeide ook mijn interesse voor Belgische wijnbouw. Wijn is voor mij een totaalpakket. Niet alleen de smaak is belangrijk, maar ook de aardrijkskundige streek, de bodem, de arbeid, de reizen… Op onze kaart prijken nu een 60-tal Belgische wijnen waaronder veel West-Vlaamse en zelfs Zonnebeekse. Daarnaast bieden we ook nog Franse, Italiaanse en Portugese wijnen aan die we oppikten op onze reizen. In het restaurant bied ik de Belgische wijnen aan en laat de klanten proeven. In de beginjaren keken de klanten soms verwonderd wanneer ik West-Vlaamse wijnen aanprees, maar velen zijn nu overtuigd van de kwaliteit. Dat maakt me blij. In onze West-Vlaamse wijnen zit het DNA van de hardwerkende West-Vlaming. Ik zie me zelf als een verbindende factor tussen de wijnbouwers van onze mooie domeinen en de klant. We hechten veel belang aan de combinatie tussen wijn en gerecht. De behaalde award is een beloning en een stimulans voor heel ons team.”

Toekomst

Carine en Wendy willen de ingeslagen weg verder bewandelen. Carine is vol lof over de gastronomische wijnsafari’s, een samenwerking tussen WijnResto Merlijn, wijnbouwers en d’Antoniusscooters, die deze zomer heel wat toeristen uit het binnenland naar de Westhoek brachten. “Volgend jaar start ik in januari met een nieuw concept onder de naam ‘Carine’s Wine Monents’. Dan laat ik elke eerste woensdagavond van de maand een klein groepje wijnliefhebbers blind proeven van een Belgische en een Franse wijn uit dezelfde prijsklasse vergezeld van een lekker hapje uit de keuken van Wendy. Daaruit zal hopelijk blijken dat onze wijnen er zeker naast mogen staan. Ook plannen we in juni, juli en augustus een pop-up om op zondagavond te genieten van een heerlijk glaasje wijn en een verwenning van de smaakpapillen van chef Wendy.” Verder staat er ook nog een activiteit op het programma met de Reutelvallei ter gelegenheid van de Heksenstoet. Hoofdheks Sefa Bubbels was immers afkomstig uit de Reutelvallei en haar naam vraagt om heerlijke ‘bubbels’.