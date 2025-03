“Dit is een nieuw hoofdstuk in een erg lang verhaal”: Mathias en Alexander zijn vierde generatie in café Central in Westende

Café Central in Westende heeft nieuwe uitbaters. Broers Alexander en Mathias Verkest nemen de zaak over van hun moeder Mireille Viaene, die het café de afgelopen tien jaar met hart en ziel heeft uitgebaat. Voor de broers is het een onverwachte, maar logische stap: “We waren klaar voor een nieuwe uitdaging én wilden de familiezaak in ere houden.”

De beslissing om het café over te nemen kwam sneller dan verwacht. “We hadden er al een paar keer over gesproken, maar het was er nooit van gekomen”, vertelt Mathias. “Dit jaar voelden we alle drie dat het het juiste moment was. Mama kon het café niet langer 100 procent runnen door gezondheidsredenen, en wij waren klaar om de fakkel over te nemen.”

Met de overname schrijven de broers een nieuw hoofdstuk in een lang verhaal. “Wij zijn de vierde generatie in de familie die Café Central mag uitbaten. Dat maakt onze mama en oma ontzettend trots,” zegt Alexander. “En voor de vaste klanten blijft het café de plek waar ze zich thuis voelen.”

Ervaring troef

De taakverdeling tussen de broers is duidelijk: Alexander neemt de operationele kant voor zijn rekening en zorgt ervoor dat alles in het café op rolletjes loopt. Mathias houdt zich achter de schermen bezig met administratie en personeelszaken. “We hebben allebei al jaren in het café gewerkt als student en als vaste kracht. Alexander stond achter de bar, ik liep in de zaal. We kennen de zaak dus door en door en vormen een sterk team”, aldus Mathias.

Die ervaring komt niet uit het niets. Alexander studeerde aan de hotelschool Ter Duinen Koksijde en deed ervaring op in verschillende restaurants. Hij werkte bovendien als barverantwoordelijke in een van de grootste en beste hotels van België. “Die kennis en ervaring neem ik mee naar Café Central. Ik wil niet alleen de bestaande service op topniveau houden, maar ook nieuwe accenten leggen, zoals een verfijnde hapjeskaart,” zegt hij.

Mathias volgde een ander pad. Hij studeerde in Brussel en begon onderaan de ladder in de hotelwereld als nachtreceptionist. In enkele jaren groeide hij door tot operations manager van een hotel. Eind 2023 besloot hij het roer om te gooien en richtte hij zijn eigen advertentiebureau op, VSV Advertising Agency. “Nu combineer ik twee bedrijven. Mijn hoofdbezigheid blijft mijn marketingbureau, maar ik beschouw Café Central als een van mijn belangrijkste klanten. Mijn tijd verdelen is een uitdaging, maar als ondernemer moet je durven springen”, zegt Mathias.

Toekomstplannen

“De overname is slechts het begin”, zegt Mathias. “Op lange termijn willen we Café Central onze eigen draai geven en uitbreiden met nieuwe locaties, events en eigen producten.

Alexander vult aan: “We nemen deze uitdaging met volle goesting aan en hopen dat de klanten, zowel oud als nieuw, zich hier thuis blijven voelen.”

(Georges Keters)