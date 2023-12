“Dit gooit roet in het eten”: overstroomde brasserie langer dicht dan gedacht

De recent gerenoveerde brasserie van Christiaan en Manuela liep in november twee keer onder in Watou. Het koppel bleef niet bij de pakken zitten en brak de beschadigde nieuwe vloer uit om zo snel mogelijk weer klanten te verwelkomen. “Maar nu moeten we wachten en dat werkt het meest op de moraal.”

Tot twee keer toe was een overstroming in het hart van het Poperingse grensdorpje Watou de voorbode van veel waterellende in de Westhoek. Met de hulp van familie, vrienden en buurtbewoners en met de moed der wanhoop werkten Christiaan Parrein (59) en Manuela Bril (46) zich herhaaldelijk uit de naad om het water zo veel mogelijk buiten te houden. Toch was de schade aanzienlijk in hun recent gerenoveerde brasserie de Smouthoek.

“Onze naam was niet lukraak gekozen”, vertelt Christiaan. “Watou was ooit verdeeld in een rijke en arme buurt met de kerk in het midden. Onze zaak ligt aan de ‘smouthoek’, waar boter toen te duur was. We droomden al lang van een eerste horecazaak. Na lang twijfelen hakten we de knoop door vlak voor corona. We kochten dit pand naast de kerk en hebben het volledig gerenoveerd. Het heeft een aardige stuiver gekost. We waren jaren in de weer om de zaak te kunnen openen en waren heel blij met het resultaat.”

Maand vertraging?

Waren, want nu is de nieuwe houten vloer alweer helemaal uitgebroken. “De vloer begon omhoog te steken door de overstromingen, die tot net onder de vensterbanken kwamen. We dachten nochtans dat het niet meer mogelijk was. De laatste overstroming dateerde al van 17 jaar geleden door tal van maatregelen en bufferbekkens. Het is anders gebleken. Naast bijkomend schilder- en plakwerk blijft de vloer de grootste kost. Dit keer kozen we voor een keramische tegelvloer die beter tegen water zou kunnen. Helaas kregen we het nieuws dat we er nog weken op moeten wachten: de nieuwe vloer moet worden geleverd vanuit Italië. Dat gooit roet in het eten. We hadden voor ogen om op 1 februari te heropenen. Het zal een maand langer duren. Jammer, want ook dat is een financiële aderlating.”

Intussen blijft het koppel werken in de aardappelverwerkende fabriek van Aviko in Poperinge. “Gelukkig hebben we onze job nog. De horecazaak hielden we enkel open op vrijdag, zaterdag en zondag. En we willen verder: we hebben er zo veel werk in gestoken en laten nu niet zomaar alles varen. Ook de steun van de mensen in Watou doet deugd.”

Meubilair naar boven

Het koppel hoopt er nog steeds definitief te gaan wonen. “Voor de overstromingen zouden we starten met verbouwingswerken op de bovenverdieping, waar we al deeltijds wonen. Nu is het erg krap door al het meubilair van de ‘vloerloze’ brasserie dat er tijdelijk is gestockeerd.”

Onder de toekomstige vloer voorzien Christiaan en Manuela een verborgen wapen tegen toekomstige waterellende. “Twee putten, links en rechts in het cafégedeelte. Bij een overstroming moeten we de deksels afnemen en het water erin trekken en laten wegpompen. Voorheen moesten we het water telkens handmatig opscheppen en naar buiten dragen. We zullen ook arduinen gevelplaten plaatsen. Verder weten we niet wat we nog meer kunnen doen. Hopelijk vinden de beleidsmakers nog extra maatregelen.”

“Nu moeten we wachten en dat werkt het meest op de moraal. Het zou helpen als we aan iets kunnen beginnen. Daarom trekken we even naar de Ardennen, een vakantie die gepland was tijdens de overstromingen. We gaan daar onze zinnen verzetten en dan met goede moed herbeginnen. Zo spoedig mogelijk.” (TP)