Discotheken hopen op oranje licht

Vrijdag bekijkt het Overlegcomité of het licht van de coronabarometer van rood naar oranje kan springen. Een belangrijk moment voor het nachtleven, waar men vurig hoopt op een heropening. Bij de populaire discotheek Place2Party in Torhout nemen ze met een zittend valentijnsevenement al een voorproefje. “Nog héél even wachten moet wel lukken, maar iedereen staat enorm te popelen”, zegt zaakvoerder Lorenzo Charle.

Veel rood, veel hartjes en veel meer tafeltjes dan gewoonlijk. In de Torhoutse nachtclub Place2Party wordt dezer dagen alles in gereedheid gebracht voor het valentijnsevent Love is in the place van zaterdag. Drieënhalve maand is het geleden dat er nog volk over de vloer kwam bij P2P.

Eind oktober 2021 gingen de deuren van de populaire discotheek onherroepelijk dicht. De corona-opstoot tijdens de herfst gevolgd door de omikronvariant rond de jaarwisseling lieten geen ruimte voor een nachtleven zonder zorgen. Maar nu lijkt er licht aan het einde van die tunnel te schijnen.

Vrijdag buigt het Overlegcomité zich over de coronabarometer. Zetten de topministers het discolicht op oranje in plaats van op rood, dan kunnen de nachtclubuitbaters en klanten opnieuw aan feesten denken, zonder sluitingsuur.

“Het aantal vragen de jongste dagen en weken is niet bij te houden”, glimlacht Lorenzo Charle, de 31-jarige zaakvoerder van Place2Party. “Je voelt aan alles dat de mensen terug willen komen, dat ze weer los willen gaan, dat ze in het weekend hier willen zijn. Velen weten niet meer hoe het zit, wat wel en niet kan en kloppen daarom aan bij ons. Voorlopig is het ook voor ons afwachten, maar ik krijg stilaan wel wat goede hoop.”

Eén derde

Daarom ook dat Place2Party dit weekend al heropent. Niet als discotheek, wel onder de bestaande horecaregels. Met tafeltjes van zes personen, zittend en dat tot middernacht. “De cafés zitten al weken vol, dat zorgt bij ons wel voor een dubbel gevoel”, aldus Lorenzo.

“Daarom dat we dit nu doen, om de sfeer al een beetje terug te brengen. Sowieso zal het naar meer smaken en zullen veel klanten meteen ook meer willen, maar ik ben ervan overtuigd dat het binnen de huidige regels kan om bij ons een fijne, veilige avond te hebben. De interesse is alvast enorm, dat merken we aan de ticketverkoop. Hoeveel volk we verwachten? Een kleine 300 man, dat is één derde van onze normale capaciteit, maar het is wel een begin, hé.”

Rebelleren

Vooruitlopen op een beslissing van de politiek wil Lorenzo niet. Hoe sneller zijn discotheek weer full force kan draaien, hoe liever. “Maar ik begrijp dat het in eerste instantie in stappen zal moeten. Wij zijn niet van plan om mee te gaan in het rebelleren door op vrijdag 18 februari alles weer open te gooien. Ik heb geen zin om de goede relatie met de stad of de politie te grabbel te gooien voor dat weekje eerder”, zegt hij.

“Iedereen staat te popelen, maar nog heel even wachten om op een correcte, stabiele manier te heropenen, moet wel lukken. Ik reken wel op het weekend van 25 februari, hopelijk zo dicht mogelijk bij de maximumcapaciteit. Maar ook 70 procent van de zaal of zelfs de helft is al een enorme stap vooruit bij wat we vandaag hebben. We zijn eigenlijk al twee jaar dicht, het belangrijkste is dat we gewoon weer open mogen.”