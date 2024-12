Dirkjan Decock wint prestigieuze Lion d’Or met Persoonlijkheid van het Jaar op Hospitality Awards 2024

Kortrijk haalde op de 17de editie van de Hospitality Awards drie van de zeventien awards binnen. Eén daarvan is voor chef-kok Dirkjan Decock (59) van het gelijknamige restaurant aan de Groeningelaan. Hij werd uitgeroepen tot Persoonlijkheid van het Jaar en heeft de prestigieuze Lion d’Or in ontvangst mogen nemen.

Dirkjan Decock won tijdens de Hospitality Awards 2024 de meest prestigieuze titel van de avond: Persoonlijkheid van het Jaar, en haalt daarmee de Lion d’Or 2024 naar Kortrijk. “Het is voor mij vooral een bijzondere erkenning van mijn collega’s. Alleen al genomineerd worden, was een eer, omdat het laat zien dat mensen binnen mijn vakgebied waarderen wie ik ben en wat ik doe.”

‘Persoonlijkheid van het Jaar’ gaat verder dan de kwaliteit van wat er op het bord ligt. “Het draait om wie je bent als persoon en hoe je in de keuken staat, zowel professioneel als menselijk. Het is een erkenning voor hoe ik mezelf presenteer, hoe ik met mijn team en gasten omga, en hoe ik mijn vak beleef. Voor mij is het chef-zijn niet alleen hard werken, lange uren draaien, en hoge scores in gidsen behalen, maar ook de manier waarop ik klanten ontvang. Het zit in de kleine dingen, zoals zelf de deur openen om gasten te begroeten. Iets wat voor mij vanzelfsprekend.”

“Voor mij is het chef-zijn niet alleen hard werken, lange uren draaien, en hoge scores in gidsen behalen, maar ook de manier waarop ik klanten ontvang”

“Met 48 jaar ervaring in de keuken, begonnen als een jonge snotneus onder een Franse chef, heb ik geleerd dat dit vak niet alleen werk is, maar een levensstijl. Het vraagt mentale kracht en het vermogen om om te gaan met de constante druk. Elke dag voelt als een examen, waarbij klanten – bewust of onbewust – kritisch kijken. Het combineren van mijn rol als uitbater, chef en ondernemer brengt veel verantwoordelijkheid, maar het is ook iets waar ik nog steeds enorm veel passie voor heb. Dat maakt een erkenning als deze extra waardevol.”

Open keuken

Bij Restaurant Dirkjan Decock was het – lang voor het hip was – een bewuste keuze om met een open keuken te werken. “Dat doe ik al langer dan 20 jaar. Ik stel me zeer open voor de klanten. Als chef zit je erop te kijken als een klant iets niet zou lusten of als er iets fout zit. Ik laat het dan ook niet om feedback te vragen, maar ik heb geleerd dat je niet voor iedereen kan goed doen. Gelukkig zijn onze klanten altijd zeer enthousiast en worden we geprezen voor de rust die we uitstralen. Mensen genieten van de gezellige beleving en soms zie ik koppels halverwege de menu wisselen van stoel om te kunnen kijken naar de keuken en mij aan het werk te zien.”

Jong team

“De rol van mijn team mag absoluut niet onderschat worden, en daarbij speelt ook mijn echtgenote, gastvrouw en sommelier Hilde Reynaert, een cruciale rol. Zij weet onze gasten keer op keer te soigneren en draagt sterk bij aan de ervaring die we bieden. Daarnaast ben ik enorm trots op het jonge team waarmee ik werk. De oudste onder hen is slechts 24 jaar.”

“Ik steek veel energie in het opleiden van jonge mensen. Een voorbeeld dat me bijzonder trots maakt, is Nelia, een Oekraïense oorlogsvluchteling uit Kiev, die zich bij ons team heeft gevoegd. Het vraagt geduld, empathie en constante motivatie, zeker met de bijkomende taalbarrière, maar dat is een deel van mijn sterkte. Ik vermoed dat dit ook heeft bijgedragen aan de erkenning als ‘Persoonlijkheid van het Jaar’.”

Toekomstvisie

Ik heb nooit specifiek gemikt op persoonlijke erkenning, maar ik ambieer wel om mezelf te blijven ontwikkelen binnen de hedendaagse gastronomie. Gezien mijn leeftijd en ervaring is mijn grootste ambitie om mee te blijven evolueren met de trends en behoeften van deze tijd, waarin ik tot nu toe ben geslaagd. Zo was ik bijvoorbeeld twintig jaar geleden één van de grondleggers van het farm-to-table-principe. Wat nu ‘hot’ is, heb ik al gedaan. Dat geeft me een enorm tevreden gevoel.”

“Ik hoop in de toekomst nog projecten te realiseren waar ikzelf gelukkig van word en die mijn klanten een unieke beleving bieden. Mensen zoeken steeds meer naar ontspanning en bijzondere ervaringen, en ik geloof dat de gastronomie daarin een grote rol blijft spelen.”

“Binnen tien jaar word ik 70, de tijd gaat razendsnel voorbij, maar ik geef niet op en blijf nieuwsgierig naar wat de toekomst brengt. Fysiek ouder worden, betekent niet mentaal ouder worden. De uitdagingen zijn groot – van dure producten beheersbaar houden tot omgaan met de toenemende druk en verwachtingen – maar ondanks alles doe ik mijn werk nog steeds met veel plezier.”