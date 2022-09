Dirk en Nancy baten nu Botermarkt uit

Nadat Ronny Decock in juni had aangekondigd omwille van gezondheidsredenen te stoppen met de Botermarkt, heeft de bistro op de Markt sinds 1 september nieuwe uitbaters. Dirk Defoor en Nancy Coudyser, in het verleden nog werkzaam in de Botermarkt, zijn de nieuwe gezichten van de zaak.

De Botermarkt is geen onbekend terrein voor Dirk en zijn vrouw Nancy. Ook Ronny en Conny kenden ze al jaren. “Ik heb nog gewerkt in hun bakkerij, waar ik zelfs mijn vrouw leerde kennen”, vertelt Dirk. “Toen zij naar Tielt verhuisden om er de Botermarkt te openen, vroegen ze me geregeld om bij te springen. Zo maakte ik er een zestal Tieltse Feesten mee.” Uiteindelijk gingen Dirk en zijn vrouw zelfs voltijds aan de slag in de Botermarkt. “Tot we een achttal jaar geleden beslisten om een eigen zaak te starten.” Ze openden tearoom Cocoon in de Tolpoortstraat in Deinze.

Door het goede contact met Ronny bleef de lokroep van de Botermarkt echter klinken. Zo waren er tijdens corona al voorzichtige gesprekken. Alles kwam in een stroomversnelling na de beslissing van Ronny om zijn twee zaken over te laten. “Aanvankelijk zagen het we nochtans niet helemaal zitten. Zeker omdat het initieel de bedoeling was dat de twee zaken van Ronny – ook Bleu Chaud, waar nu restaurant Maya gevestigd is – samen overgenomen werden. We hadden net enkele investeringen gedaan in onze zaak in Deinze en ook contractueel zaten we er nog tot eind volgend jaar vast.” Toch ging Dirk na drie weken bedenktijd – en toen bleek dat de zaken toch apart over te nemen waren – overstag.

Ondertussen zitten de eerste dagen van het koppel in Tielt erop en staat hun zaak in Deinze over te nemen. “De twee zaken openhouden is niet doenbaar. Vandaar dat we in Deinze gestopt zijn en besloten hebben om ons volledig op de Botermarkt te focussen.”

Betaalbaar houden

Dirk en Nancy zullen het concept van de Botermarkt behouden. “De Botermarkt is een gevestigde waarde. Aan het bistroconcept gaan we dus niet raken. Wel willen we er onze eigen touch aan geven. Het wordt steeds moeilijker, maar we willen echt wel proberen om betaalbare kwaliteit aan te bieden. We willen niet dat de klanten de dupe worden van de stijgende prijzen, ook al betekent dat dat onze winstmarge krimpt. Verder zullen we beetje bij beetje dingen vernieuwen en veranderen in de zaak. En in november sluiten we even voor wat opfrissingswerken.” (TM)