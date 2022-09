Dirk en Gerd openen fiets- en wandelcafé Surplace in hun tuin

Sinds kort kan je in Pop-Up Café & Terras Surplace terecht voor een glas vol gezelligheid. Dirk Landuyt (59) en Gerd Hudders (58) openden er deze zomer een fiets- en wandelcafé en willen dat laten uitgroeien tot ontmoetingsplaats.

Van je hobby je beroep maken, daar gingen Dirk en Gerd voor. Hij is al jaren intensief bezig met allerlei organisaties zoals optredens en kleine festivals, en samen delen ze de liefde voor de fiets.

“We zien het eigenlijk als een drieluik. Enerzijds zijn we een fiets- en wandelcafé, daarnaast willen we ook een ontmoetingsplaats voor mensen uit de buurt zijn, en ten slotte willen we ook af en toe een akoestisch optreden of aperitiefconcert organiseren”, vertelt Dirk.

Maar waarom kiest het koppel dan voor ‘Pop-Up’ in de naam? “Dat is zo gegroeid omdat we ons laten leiden door het weer. We zijn het hele jaar open, maar bij slecht weer blijven we dicht. In principe is onze regel: als je kan fietsen of wandelen, doen we open”, vertelt Gerd.

Hun idee groeide tijdens de coronacrisis.

“Ik zat toen noodgedwongen thuis en werkte heel veel in de tuin. Daarbij zag ik hoeveel mensen hier wandelend of fietsend passeerden. In dit deel van de tuin wilden we al altijd iets extra’s bouwen, maar aanvankelijk zouden we die ruimte enkel voor onszelf gebruiken. Gaandeweg groeide het idee om hier een fiets- en wandelcafé in te richten.”

Op de kaart vinden klanten een aantal lekkere bieren en een goed glas wijn.

“Daarbij richten we ons ook op lokale producenten. Brouwerij Préaris zit hier net om de hoek, en ons ijs komt van Evelyne’s Zuivelhoeve. De thee halen we hier enkele huizen verderop, en onze wijn komt van een bedrijf van een van onze buren.”

Het concept van Dirk en Gerd focust ook op die buren, want mensen die dicht bij elkaar wonen samenbrengen, daarvoor wil het koppel zich graag inzetten.

“Tijdens corona hebben veel buren elkaar ontdekt. We organiseerden onlangs een opening voor de buren, en dat is uitgemond in een ferm feestje. Dat willen we dan ook blijven doen”, lacht Dirk.