Dirk (64) en Tine (55) zijn vice-Europees kampioen steak bakken: “Hoogste score ooit in smaakcategorie op wereldkampioenschap in Texas”

Na 44 wedstrijden doorheen Europa werden Dirk Van de Walle (64) en Tine Maton (55) gekroond tot vice-Europees kampioen steak bakken. De voormalige uitbaters van Kaasmeester Van de Walle begonnen in 2016 met hun eigen barbecueteam deel te nemen aan verschillende wedstrijden. Het geheim zit in de mysterieuze kruidenmix, waarmee ze ooit wereldkampioen hopen te worden.

Mill’s Country BBQ, onder die naam trekken Dirk en Tine er sinds 2016 regelmatig op uit om met gelijkgezinden de perfecte steak te bakken. Een jaar eerder verkochten ze hun kaasspeciaalzaak Kaasmeester Van de Walle, dat toen reeds 80 jaar als vaste waarde deel uitmaakte van de Sint-Michielstraat.

Dirk stapte in 1975 als 16-jarige mee in de zaak van zijn vader José, die het op zijn beurt had overgenomen van Honoré Van de Walle, die de kaaswinkel opende in 1935. “Acht jaar geleden hebben we de winkel verkocht. Er was namelijk geen opvolging. Nu huist de kledingzaak 2BE Different er, iets helemaal anders dus”, vertelt Dirk.

Net zoals echtgenote Tine is hij een geboren en getogen Tieltenaar en werkt hij al gans zijn leven met smaak. Naast het professionele kaasgebeuren werd vlees en vooral barbecueën een echte passie. “Onze allereerste Weber 22 inch Kettle-grill kochten we in 1996. Sindsdien zijn we gebeten door alles wat met rook en vuur te maken heeft. Maar met een drukke zaak was het niet evident om er veel tijd voor vrij te maken. Nu lukt dat dus wel.”

Meteen Belgisch kampioen

Onder impuls van hun vriend Birger Allary, die in Ruiselede een Weber Grill Academy uitbaat, besloten ze om deel te nemen aan competities. “We werden in 2016 meteen Belgisch kampioen”, glundert Dirk. Dit jaar behaalden ze die titel voor de derde maal. Op het wereldkampioenschap in het Amerikaanse Texas scoorden ze het hoogste puntenaantal door een Europees team ooit in de smaakcategorie, met een score van 53,9 op 54,5. Maar de nadruk in 2022 lag vooral op Europese wedstrijden. “We wilden zo veel mogelijk deelnemen aan de SCA European Points Chase.”

SCA, Steak Cookoff Association, is de grootste barbecue-organisatie ter wereld en maakt jaarlijks een aparte Europese competitie. Van 1 januari tot en met 31 december zijn er verschillende wedstrijden over gans Europa. “We zijn in totaal 24 weekends op pad geweest”, zegt Tine. “We gingen naar Aarschot en Ninove maar ook naar Nederland, Duitsland, Italië, Slovenië, Zwitserland en Hongarije. Enkel de wedstrijd in Wenen moesten we aan ons voorbij laten gaan door een coronabesmetting.”

Recordscore

Van de 44 ingediende steaks – soms zijn er twee wedstrijden op één dag – wonnen Tine en Dirk maar liefst elf keer, een record. In totaal scoorden ze zo 282 punten, opnieuw een record. “Maar de nummer twee op de ranglijst vloog in december nog naar de Verenigde Staten om er Amerikaanse punten te sprokkelen. Volgens het reglement tellen alle punten mee voor de rangschikking. Op die manier wist hij onze mooie voorsprong nog in te halen. Jammer, maar zo werkt het nu eenmaal”, weet Dirk. Het koppel is dus officieel vice-Europees kampioen oftewel European Reserve Grand Champion SCA van 2022.

Tijdens de wedstrijd wordt een steak beoordeeld in vijf categorieën: uitstraling, gaarheid (moet perfect medium zijn), malsheid, smaak en algemene indruk. “Je krijgt telkens twee ribeyes, een om te testen en een om in te dienen. Daarop krijg je dan een finale score. Het is telkens een hele opdracht omdat het vlees op iedere locatie anders is. Maar we slagen er steeds in om een schoon stuk steak in te dienen.”

Kruidenmix

Aan één ribeye werken Tine en Dirk zo’n twee uur, om het vlees te snijden, te kruiden en perfect te bakken op hun eigen barbecue en rooster. De succesformule zit hem duidelijk in de kruidenmix. “Dat blijft een goedbewaard geheim. Tijdens een wedstrijd kan je elkaar wel helpen, vooral jongere deelnemers, maar zo’n zaken hou je uiteraard voor jezelf.”