Dineren in het gloednieuwe restaurant van Willem Hiele? Elke avond tot eind dit jaar al volzet

Wie snel wou genieten van de kookkunsten van Willem Hiele in zijn nagelnieuw onderkomen in Oudenburg, is er aan voor de moeite. Maandag 29 augustus om 18 uur ging het online reserveersysteem live, maar de gegeerde plekjes vlogen in recordtempo de deur uit. Dineren is tot eind dit jaar niet meer mogelijk.

Wie er ‘s middags wil lunchen, kan wél nog een tafel boeken. Al lijkt het ons wijs om niet lang te talmen, want ook die gaan als zoete broodjes over de toonbank.

Eind vorig jaar draaide de topkok zijn laatste service in zijn bekende vissershuisje in Koksijde, volgende week opent hij de deuren van zijn nieuwe restaurant in de statige Villa Vanmoerkerke in Oudenburg.

Culinaire hotspot

Hiele, die in 2021 de 77ste plaats in de lijst van de 100 beste restaurants ter wereld wegkaapte, wil van de locatie een nieuwe culinaire hotspot maken.

“We hadden op deze grote interesse gehoopt”, zegt Veerle Helsen van Team Willem Hiele. “Wanneer we de slots voor 2023 openen, is nog niet duidelijk. Een concrete datum hebben we nog niet. Een betere start konden we ons niet wensen. Dit geeft ons allemaal een enorme boost om er meteen keihard tegenaan te gaan.”

Wie bij Willem Hiele aanschuift, moet wel over een stevig budget beschikken. Het Menu Willem Hiele kost 235 euro per persoon. Met aangepaste wijnen betaal je nog eens 95 euro extra.

Info: www.willemhiele.be