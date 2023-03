Diligence verdubbelt capaciteit met ingebruikname eerste verdieping: “Dezelfde warme en rustieke stijl”

Het gaat duidelijk goed met Diligence, het restaurant op een steenworp van het stadhuis waar de keuken tot middernacht openblijft. Uitbaters Thomas Mortier (42) en Vincent Dumon (56) richtten ook de eerste verdieping in als restaurantruimte en verdubbelen zo de capaciteit.

Voortaan kunnen nog meer mensen genieten van de eerlijke Frans-Belgische bistrokeuken die restaurant Diligence, op de hoek van de Hoogstraat met de Mallebergplaats, nu al vele jaren biedt. Uitbaters Thomas Mortier en Vincent Dumon beslisten namelijk om ook de eerste verdieping in te richten als restaurantruimte.

Vaak plaatsgebrek

“Lang geleden werd de verdieping hier nog ingenomen door twee verouderde hotelkamers maar de voorbije jaren werd ze alleen gebruikt als stockageruimte”, weet Vincent Dumon, die jarenlang als kelner in De Koetse op het Simon Stevinplein werkte en in 2015 samen met Thomas Diligence overnam. “Doordat we steeds vaker mensen moesten weigeren wegens plaatsgebrek leek het ons aangewezen om die ruimte ook in te richten. Maar dan wel in dezelfde warme, enigszins rustieke stijl als het gelijkvloers. En ja, we zijn best tevreden over het resultaat.”

Veel tegenslagen

“Op de verdieping is er ruimte voor een dertigtal couverts en zo realiseren we ongeveer een verdubbeling van de capaciteit”, zegt Vincents vennoot Thomas, die voorheen actief was in de IT- en marketingsector, maar als ‘foodie’ in avondschool wel een koksopleiding in Spermalie volgde.

Vincent en Thomas werden sinds hun overname in 2015 geconfronteerd met zware klappen voor het toerisme, waar ze met een zaak op een toeristische locatie ook voor een stuk van afhankelijk zijn, maar bleven steeds positief gestemd en toekomstgericht. “In ons startjaar hadden we de terroristische aanslagen in Parijs, het jaar nadien die in Zaventem en Brussel”, vertelt Vincent. “En enkele jaren later, vanaf 2020, kwam de coronacrisis roet in het eten gooien. Maar we zijn blijven volhouden waar veel anderen afhaakten én investeren dus ook nu nog na de zware coronacrisis.”

Keuken laat open

“Bij onze start hebben we er bewust voor gekozen om de vroegere dagzaak, die sterk draaide op de lunch, om te vormen tot een avondzaak”, vult Thomas aan. “En eigenlijk is het zelfs een laatavondzaak want we openen om 18 uur en onze keuken blijft open tot middernacht. Vroeger waren er in Brugge wel meer zaken met een keuken die laat openbleef, maar die verdwenen een voor en wij hebben die leemte dus ingevuld. Het duurde wel een tijdje maar die laatavondformule, waarbij mensen dus ook na een theater- of filmvoorstelling nog kunnen eten, rendeert nu erg goed en dat is een van de redenen voor deze uitbreiding.”

Info: www.diligence-brugge.be.