Diksmuidenaar Pieterjan Rosseel (43) nieuwe eigenaar van resto De Engel in Ichtegem: “Perfect concept waar ik niets aan moet veranderen”

Op 1 oktober krijgt Pieterjan Rosseel (43) definitief de sleutels van het befaamde restaurant De Engel in Ichtegem in handen. Tot die tijd blijven Rosa Maeckelberghe (70) en Sebastiaan Dewilde (41) Pieterjan bijstaan. Rosa gaat in Oostende wonen en er genieten van een welverdiende rust. Ze stond aan het roer van Den Engel vanaf haar 18de. Sebastiaan staat voor een nieuwe en onbekende carrièrewissel.

“Toen vader Frans in 2014 overleed, heb ik samen met mijn moeder Rosa de zaak verdergezet”, vertelt Sebastiaan. “Maar omdat mama het nu wel welletjes vond, besloten we om het restaurant dan maar over te laten. Begrijpelijk gezien haar leeftijd. Alleen, zonder mijn moeder, zag ik het ook niet langer zitten.”

Overnemer snel gevonden

“We hebben niet lang moeten zoeken naar een overnemer. We lieten weten aan vrienden dat we zouden willen stoppen en zo kwam Pieterjan dit te weten. We kwamen vrij vlug tot een overeenkomst. Mijn moeder heeft zekerheid over haar toekomst en trekt naar een nieuwbouwappartement in Oostende. Ikzelf ben voorlopig nog werk- en dakloos. Maar ik maak me daarover weinig zorgen. Er passeert wel wat op mijn weg.”

“Ik ben zaakvoerder van het cateringbedrijf Delicious en ga mijn activiteiten ook van hieruit verder uitbouwen”, pikt de toekomstige eigenaar Pieterjan in. “Daarvoor ga ik de feestzaal gebruiken. Zelf kom ik hier wonen. Ik ben van Diksmuide afkomstig en ik werd het gependel tussen mijn woonplaats en het bedrijf beu.”

De Karmeliet

“Met dat bedrijf verzorgen we de catering van huwelijken, recepties en bedrijfsfeesten. We zijn ook bekend bij KV Kortrijk. Ik ga niets veranderen aan het concept van De Engel: niet aan het menu, noch aan het interieur. Het restaurant is wat mij betreft nu in perfecte staat. Ik moet daar dus niet in investeren.”

“Ook in de huidige personeelsbezetting komen geen bijkomende spectaculaire veranderingen. Ik heb mijn opleiding gekregen in de hotelschool in Koksijde. Naast mijn referenties bij mijn cateringbedrijf kan ik ook werkervaring voorleggen in de Karmeliet, waar ik iets meer dan drie jaar samengewerkt heb bij Geert Van Hecke. Ik ben ook zes jaar in Frankrijk gaan werken, in Eygalières, in de Provence bij Wout Bru.”

“We zijn gelukkig dat er niets wijzigt aan het bestaande concept”, sluit Sebastiaan af. “De herinneringen aan ons familielid en wielerlegende Jules Van Hevel blijven intact. Onze klanten kunnen dus op hun beide oren slapen. Mijn moeder en ik zullen nu zelfs meer tijd hebben dan vroeger voor de klanten, want we zullen nu wel vaak naar Ichtegem afzakken voor een restaurantbezoekje aan onze voormalige zaak, maar dan in een compleet andere rol.”