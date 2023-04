Dieter (22) geniet van zijn eerste Whopper in net geopende Burger King in Roeselare: “Ik stond een uur te wachten”

Woensdagochtend opende langs de Brugsesteenweg in Roeselare een gloednieuwe Burger King. Twintig medewerkers ontvingen er omstreeks 10.30 uur hun eerste klant. Dieter Geerts (22) uit Moorslede genoot er met volle teugen van onder andere een Whopper, de populaire burger in het fastfoodrestaurant. “Ik stond al een uur te wachten omdat ik zeker de eerste klant wou zijn.”

Burgerfanaten hebben er sinds woensdagochtend een nieuw adresje in Roeselare bij. Op de plaats waar vroeger de villa van keukenbouwer Donald Muylle stond en later horecazaak Vespa’z huisde, opende woensdagochtend Burger King een nieuw filiaal. “Het oude gebouw waar het restaurant huisde had wel zijn charme. Jammer dat het weg is, maar nu er een Burger King staat…” De ogen van Dieter Geerts uit Moorslede fonkelen wanneer een van de medewerkers van Burger King hem zijn favoriete gerecht serveert. Dieter geniet duidelijk van onder andere een Whopper, frietjes en nuggets. “Voor mijn moeder heb ik nog een Cheese Burger besteld.”

Kuurne of Brugge

De Moorsledenaar stond woensdagochtend vroeg op om op tijd naar zijn favoriete restaurant te vertrekken. “Ik leerde Burger King in 2009 in Nederland kennen. De burgers vullen beter dan in andere fastfoodrestaurants en de smaak is gewoon ook beter.” De voorbije jaren bezocht Dieter twee maal per maand een restaurant van Burger King. Daarvoor moest hij wel telkens naar Brugge of Kuurne. “Nu er een vestiging veel dichter is, zal ik toch moeten oppassen dat het geen wekelijkse bezoekjes worden. Ik had verwacht dat er onmiddellijk veel volk ging zijn. Daarom stond ik hier ook al een uur te wachten.”

75 medewerkers

Een eerste stormloop naar Burger King bleef woensdagochtend uit. Bezoekers vonden vanaf 11 uur wel mondjesmaat de weg naar het nieuwe fastfoodrestaurant. “De komende dagen verwachten we een pak volk. Voor ons was het echt aftellen naar deze grote dag waarop we Burger King ook in Roeselare op de kaart zetten”, aldus franchisenemer Piet Cremers.

Via jobdagen en een samenwerking met de VDAB stelde hij de voorbije periode zijn team samen. “We hebben 25 vaste medewerkers en een vijftigtal studenten.” In het restaurant zijn er 112 zitplaatsen, buiten is er een terras waar 40 klanten kunnen zitten. “Daarnaast zetten we natuurlijk ook in op onze drive-in, na de paasvakantie starten we met delivery.”