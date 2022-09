Diego Ghekiere zegt Café Dudu op Heuleplaats na 15 jaar vaarwel

Een bommetje op Heuleplaats aan de vooravond van de Tinekesfeesten. Diego Ghekiere neemt eind december na 15 jaar afscheid van ‘zijn’ café Dudu. Dat maakt hij zelf bekend op Facebook. Ook zonder zijn oprichter blijft Dudu gewoon bestaan. Vanaf 2023 nemen bekende gezichten Deborah Cossement en Sarah Andries de honneurs waar.

Café Dudu is een bruine kroeg op Heuleplaats. Samen met Den Hert, Den Buro en De Kameleon behoort Dudu tot tot het kwartet aan cafés dat Heuleplaats, vaak tot in de vroege uurtjes, doet bruisen. Diego Ghekiere stampte Dudu zo’n 15 jaar geleden zelf uit de grond.

Eigen pentanqueterrein

In 2014 vond dan een uitbreiding van formaat plaats, toen ook het aanpalende Streuvelshuis werd ingepalmd. Recentelijk kreeg Dudu ook nog een eigen petanqueterrein.

Hoewel de pintjes nog even vlot door de tap stromen en de spaghetti even overheerlijk is als bij de oprichting van het café, neemt Diego binnenkort afscheid van “zijn” café.

Diego maakte het nieuws zelf bekend op Facebook en daar stromen de reacties meteen binnen. Het gros daarvan bestaat uit ongeloof en tegelijk grote dankbaarheid. Een greep uit de reacties leert ook dat Ghekiere volgens sommigen mee gebouwd heeft tot de iconische plek die Heuleplaats intussen geworden is, voor Heule en ver daarbuiten.

Schepen Herrewyn (Vooruit) vat het als volgt samen. “Je verdient een plek in de geschiedenisboeken van Heule. Maar je bent nog niet weg, geef er maar nog een lap (of een stoot, momenteel weet je nooit) op. Je komt zeker terug naar Heule, maar dan langs de andere kant van de toog. Dan kunnen we wat langer doorpraten over de dingen des levens. Knuffel.”

Deborah en Sarah

Veel Heulenaars hopen dat het een stoot (waarbij mensen tijdens de Tinekesfeesten voor de gek worden gehouden) is, maar dat wordt door Diego meteen ontkracht. Diego blijft nog tot 31 december aan de slag in Dudu.

Nadien nemen Deborah Cossement en Sarah Andries het stuur over. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dus sluit Ghekiere een terugkeer naar zijn geliefkoosde horecawereld niet uit. Maar eerst neemt hij de tijd om te bezinnen.