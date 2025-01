Diego De Baets werkt met zeevruchten in Atelier D The Catch

Chef Diego De Baets (43) gaat op de verdieping van zijn restaurant Atelier D The Bistro binnenkort van start met een project dat focust op zeevruchten. “Met Atelier D The Catch willen we de norm worden in Brugge voor kraakverse fruits de mers.”

Vanaf vrijdag 24 januari kunnen liefhebbers van zeevruchten terecht in Atelier D The Catch. De nieuwe zaak bevindt zich op de verdieping boven Atelier D The Bistro, het restaurant in de Hoogstraat 12 dat chef-kok Diego De Baets begin 2024 oprichtte. Voorheen huisde restaurant De Gouden Kroes in het pand, dat nog steeds eigendom is van horeca-ondernemer Miguel Boutte, de man achter restaurants De Sneeuwberg en De Vier Winden op de Markt in Brugge. “Waarom dit project met zeevruchten? Omdat ik er zelf verzot op ben en omdat ik de indruk heb dat er in Brugge zeker nog ruimte is voor een hoogkwalitatief restaurant met dergelijk aanbod”, zegt Diego De Baets. Met ervaring in toprestaurants als Bartholomeus en Pure C kan Diego overigens mooie gastronomische adelbrieven voorleggen. “We gaan voor het hele scala van zeevruchten: oesters, langoustines, kreeft, krab, wulken… En elke soort halen we uit de regio waar ze van de beste kwaliteit zijn, zoals bijvoorbeeld de creuse oesters uit Bretagne. Met Atelier D The Catch willen we de norm worden in Brugge voor kraakverse fruits de mers. Onze specialiteit is een grote schotel met zeevruchten, de zogenaamde plateau fruits de mer, maar we zullen bepaalde zeevruchten ook afzonderlijk serveren”, gaat Diego verder. “We zullen ook mooie wijnen presenteren. Net zoals we nu doen in The Bistro zullen we de klanten meenemen om in onze wijnkelder zelf een fles te kiezen. Onze sommelier zal hen daar met plezier in begeleiden. In onze wijnkelder speelt ook een muziekje, dus het is er aangenaam toeven.”

Bistro ongewijzigd

“Ik wil wel graag benadrukken dat er aan het concept van The Bistro niets wijzigt. We hebben veel tevreden klanten die blijven terugkomen. En ook nog dit: meer dan ooit kook ik voor de klanten en niet voor de culinaire gidsen.” (PDV)

Reserveren voor Atelier D The Catch kan via 0470 59 95 31.