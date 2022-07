Diego De Baets roert in de potten van Brassi Grand Café in Kursaal: “Ik wil Oostende opnieuw een Michelinster bezorgen”

Waar vroeger het bekende restaurant Aqua del Mar zat in Kursaal Oostende, bevindt zich sinds deze week Brassi Grand Café. Aan het fornuis: de bekende chef Diego De Baets (41), vier keer finalist ‘Prosper Montagné’ en finalist ‘Bocuse d’Or België 2021’. Vanaf december roert de chef ook nog in de potten van een nieuw gastronomisch restaurant in het casino.

Met Brassi Grand Café is Oostende opnieuw een culinair adresje rijker. Het is de toegankelijke aanvulling van het al bestaande restaurant Brassi, boven in de speelzaal van het casino van Oostende. “Om het restaurant te betreden in het casino was er een identiteitscontrole nodig, dat moet in een casino”, klinkt het bij chef Diego. “We wilden een toegankelijker alternatief en dat is Brassi Grand Café geworden. Hier geldt er geen paspoortcontrole. We zijn eigenlijk een brasserie, maar vergelijkbaar met een restaurant.”

Ervaring in sterrenrestaurants

De chef die er in de potten roert is niet de eerste de beste chef. Diego De Baets was eerder al aan de slag in verschillende sterrenrestaurants waaronder de Bartholomeus en het restaurant van Gert De Mangeleer. Hij is dit jaar voor de vierde keer finalist voor de ‘Eerste kok van België’, de zogenaamde ‘Prosper Montagne’. “Ik werd twee keer tweede en een keer derde”, duidt Diego. Daarnaast was hij vorig jaar finalist ‘Bocuse d’Or België 2021’, het grootste gastronomische concours ter wereld. De man heeft zijn strepen dus al verdiend in de wereld van de gastronomie.

“Ik wil heel graag de eerste Oostendse Michelinster sinds lang binnenhalen voor Oostende”

“Ik werkte in het sterrenrestaurant Bartholomeus toen Bart (Desmidt, red.) zijn concept veranderde en van zijn personeel afstapte”, legt de Oostendse chef-kok uit. “Zo kwam ik in de privésector terecht, waar ik als privéchef werkte. Op die manier kwam ik in contact met Jurgen De Munck, CEO van Infinity, dat onder andere het casino van Oostende uitbaat. Hij legde mij zijn plannen voor de toekomst voor en ik ben erin meegegaan, en daar ben ik ook blij om.”

Nu is chef Diego nog aan de slag in Brassi Grand Café, maar eind dit jaar komt er in het casino nog een nieuw restaurant. “Ik ben momenteel een team aan het opleiden in Brassi Grand café. Het is de bedoeling dat dat team dan beneden aan de slag kan. Ik leid dan het keukenteam van het toekomstige gastronomisch restaurant boven. We willen graag in december openen. Beneden hebben we ruim vijftig couverts binnen en ruim zeventig buiten op het terras met zich op het strand. In het gastronomisch restaurant boven zullen we ongeveer 25 couverts hebben”, aldus Diego.

Wereldtop

En de Oostendse chef, die van oorsprong Bruggeling is, is ambitieus. “Ik wil heel graag de eerste Oostendse Michelinster sinds lang binnenhalen voor Oostende”, klinkt het.

“De laatste was restaurant ‘Au Vigneron’ in de Koninklijke Villa. In 2004 sloot het restaurant de deuren en dat was meteen het laatste sterrenrestaurant voor de badstad. Terwijl een stad als Oostende toch wel een sterrenrestaurant verdient. Het trekt meteen ook een ander soort culinair publiek aan. Een sterrenrestaurant past perfect binnen het Oostende van nu. Dat het niet gemakkelijk zal zijn is zeker. De Belgische keuken is de top van de wereld. Als je in ons land een ster haalt, dan behoor je tot de top van de wereld.”