Diedjies voor het eerst sinds 1967 niet meer elke zondag open

Diedjies zal niet langer élke zondag open zijn. Op 27 februari opent de discotheek voor het eerst sinds de lockdown. Hoewel het wettelijk al kan en mag, wordt er komend weekend niet gefeest. De coronacrisis luidt een nieuw tijdperk in. “We gaan voor minder openingsavonden, maar die zullen er wel boenk op zitten”, zegt zaakvoerder Gregory Van Wonterghem.

Sinds de opening van Diedjies in 1967 (!) was het een vertrouwde afspraak op de kalender: elke zondag kon je er een dansje placeren. Met momenten staan en stonden feestvierders er tot aan de hoek van de straat aan te schuiven om binnen te kunnen. Discotheken overal in Vlaanderen kregen het de voorbije tien jaar moeilijk -de gouden jaren van de discotheken zijn al een tijdje voorbij-, maar Diedjies bleef zich vrij gemakkelijk staande houden.

Jongeren vaker thuis

Toch wordt nu ook in Diedjies een belangrijke beslissing genomen. “De uitgaansmentaliteit is veranderd”, zegt zaakvoerder Gregory Van Wonterghem. “Jongeren blijven vaker bij elkaar thuis plakken. Weekends waarbij ze zwaar uitgaan van vrijdagavond tot maandagmorgen zijn voorbij. Dat merken wij ook in Diedjies. We hebben heel veel topavonden, maar er zijn ook nu en dan hele rustige avonden. We gaan die rustige avonden voortaan overslaan.”

Hoewel de beslissing op zich niets met de coronacrisis te maken heeft, is het er toch wel mee gelinkt. “We zijn nu zolang dicht geweest… Het is het moment om te reflecteren en beslissingen te nemen die je in gewone tijden, waarbij je elke zondag open bent, niet durft te nemen.”

Elke week trouwfeesten

Overschakelen naar de zaterdag is geen optie. “In dezelfde zaal vieren we elke week trouwfeesten. We zijn de komende twee jaar al volgeboekt. De zaterdag Diedjies, dat gáát dus niet. Maar vanaf nu zijn we niet elke zondag meer open. Minstens één keer per maand, én elke zondag in een vakantie en vóór feestdagen. Fans houden best onze sociale media in de gaten om te weten wanneer.”

Het is een beslissing waar geen ‘tristesse’ aan vast hangt. “Zeker niet. Diedjies doet het nog altijd héél goed. En het is ook de bedoeling dat de avonden dat we dan open zijn, er boenk op zitten. Met bekende gezichten, guest dj’s,… dan halen we alles uit de kast voor een geweldig feestje.”

De eerste keer is dus op 27 februari. 5NAPBACK en Lennert Wolfs komen plaatjes draaien. “Voorlopig is het zonder mondmaskers maar met covid safe ticket, we hebben er goede hoop op dat we vanaf maart het cst al kunnen laten varen.” (JM)