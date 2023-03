Didier gaat vader achterna in frituur

Didier Lampaert (48) uit Meulebeke is het nieuwe gezicht van frituur ‘Het Kuurns Frietje’ op parking Damier in Kuurne. Nadat de vorige uitbater enkele maanden terug de frituur noodgedwongen diende stop te zetten door gezondheidsproblemen nam Didier over.

“Deze overname is meteen ook een volledige nieuwe start van de frituur”, legt Didier uit. “De eigenaar van de frituur is namelijk een familielid en wist dat ik een nieuwe uitdaging zocht, nadat ik eerst vijf jaar een tankstation uitbaatte in Lichtervelde en daarna nog aan de slag was binnen de transportsector. Toen ik hoorde dat de frituur over te nemen was, was ik meteen verkocht. Mijn vader was namelijk ook een tijdlang friturist op de parking van Dancing Tuf Tuf in Torhout. Ongetwijfeld erfde ik de microbe van hem. (lacht) Voor ik de frituur opende, kreeg alles een likje verf en werd ook de verlichting buiten hersteld.”

“De nieuwe naam die de frituur kreeg, is meteen ook een knipoog naar Kuurne zelf. Wie bij ‘Het Kuurns Frietje’ frieten komt kopen, mag er steeds zeker van zijn dat de frieten vers zullen zijn. Ik heb alvast plannen met deze frituur, maar wil nu eerst wat aftasten gezien Kuurne vrij onbekend terrein voor mij is. De eerste kennismaking bevalt mij alvast goed. De klanten die ik tot op heden mocht ontvangen, zijn heel vriendelijk en geduldig.”

Maandag gesloten

Het Kuurns Frietje is elke dag geopend van 17.30 tot 21.30 uur, met uitzondering van maandag, want dan is de frituur gesloten. Vanaf half april zou de frituur tevens ook over de middag de deuren openen en zou de mogelijkheid geboden worden om ook binnen de aangekochte frieten op te eten. In de zomermaanden wil Didier ook buiten enkele tafeltjes voorzien. (BRU)