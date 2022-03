D’Halve Mane in Beernem staat alweer leeg: uitbaters na zes maanden failliet: “Hier moet iemand komen die horeca uitademt”

Het hart van Willy De Witte (70) bloedt. Zijn levenswerk, restaurant D’Halve Mane, staat nu al voor de tweede keer leeg. De eerste huurder werd veroordeeld voor zwartwerk, een nieuwe huurder werd na zes maanden failliet verklaard. Eigenaar De Witte schakelt nu een immokantoor in om een ‘serieuze’ uitbater te vinden.

Ondanks zijn leeftijd vertelt De Witte ons vol passie over zijn zaak aan de vaart in Beernem. “Kijk eens hier, prachtige grote koelcellen, een frietketel van het beste merk en zelfs een bordenverwarmer. Waar kan je dat tegenwoordig nog vinden? Alles is hier tiptop in orde. Een nieuwe eigenaar zou bij wijze van spreken morgen kunnen beginnen”, lacht hij. De eigenaar kocht het gebouw 25 jaar geleden en hield er zelf 15 jaar restaurant.

“Wist je dat dit de geboorteplaats van Bertje Vermeire is?”, vraagt De Witte. “Hij groeide hier op, een van zijn truitjes van het wereldkampioenschap hangt hier nog in mijn zaaltje”, gaat hij verder. De Witte had 32 jaar lang een boerderij en combineerde dat de laatste vijf jaar met zijn restaurant.

“Mijn zoon hielp me in de boerderij en intussen kwam ik hier ook werken. In de eerste jaren was ik in juli en augustus elke dag open. Ik kende al mijn vaste klanten en geloof me, sommigen kwamen hier heel vaak eten”, lacht de 70-jarige eigenaar.

Leegstand

Het zaaltje naast het restaurant wordt nog facultatief verhuurd voor kleine feestjes, maar verder staat het restaurant al maanden leeg. Tot grote spijt van De Witte. “Ik heb hier erg hard gewerkt en veel mensen kwamen hier met plezier eten. Ik werkte altijd met verse producten. Op vrijdag kwam het vlees van het slachthuis en ik grilde alles rechtstreeks boven het vuur. Ik gebruikte geen ovens om dingen warm te houden, alles moest zo vers mogelijk zijn.” Die immense grill is tot op vandaag nog steeds het pronkstuk van het restaurant.

Toen de vorige eigenaar de zaak moest verlaten, kuiste De Witte het restaurant helemaal zelf op. “Die man betaalde maandelijks een overnameprijs aan mij en dat lukte hem na enkele maanden niet meer. Later kwam ik te weten dat hij eerder al eens failliet ging. Om deze zaak open te houden, moet je gepassioneerd zijn. Hier kan tot 100 man komen eten, dan moet je goed weten waar je aan begint. Hopelijk vinden we snel een geschikte uitbater.”

(AVH)