D’Halve Maene wordt Roemeens restaurant Sura Dacilor: “Roemeense gerechten met Vlaamse invloeden”

In het pand waar tot vorig jaar restaurant D’Halve Maene zat, opent in juli het gloednieuwe restaurant Sura Dacilor. De vier Roemeense uitbaters serveren er hun traditionele keuken met een kwinkslag naar de klassieke gerechten die vroeger in het bekende restaurant naast het kanaal werden geserveerd.

Claudiu Botas (34), Bianca Nechifor (32), Iulia Duma (32) en Teo Duma (34) zijn de vier uitbaters van Sura Dacilor. Een vijftal jaar geleden kwamen de mannen naar België met hun bedrijf in zonne-energie, drie jaar geleden verhuisden ook de vrouwen naar ons land.

“Sindsdien moeten we door ons verblijf hier onze familie missen. Naargelang de tijd vordert, missen we ook steeds vaker de traditionele keuken die we in Roemenië gewoon waren”, legt Claudiu uit.

Omdat in de buurt niet echt een restaurant met Roemeense invloeden te vinden is, openen de twee koppels er nu zelf een. Ze staken het hele pand in een nieuw jasje, plaatsten overdekte houten terrasjes naast de zaak en vernieuwden ook de keuken. Samen met twee koks, een barman en drie mensen in de bediening kan je vanaf volgende maand in Sura Dacilor terecht voor Roemeense gerechten met Vlaamse invloeden.

“De wijnkaart bestaat vooral uit Roemeense wijnen. Maar ook in ons geboorteland wordt heel veel gegrild voedsel gegeten. Aangezien D’Halve Maene daarvoor bekendstond, zetten we die traditie voort. Onze grillschotel bijvoorbeeld, zal naast Roemeense vleessoorten ook aangevuld worden met een klassieke cote à l’os. Daarnaast serveren we ook verschillende soorten soepen, koude schotels met Roemeense charcuterie, en desserts”, gaat Teo verder.

Schuur

Niet alleen de menukaart, ook de naam van het restaurant is een knipoog naar het vroegere restaurant. “Sura betekent in het Roemeens evenveel als schuur. Aangezien dit pand is opgetrokken in een oude schuur, leek ons dat heel gepast. Dacilor verwijst naar de naam voor inwoners van Roemenië voor het lang geleden een land werd. Ons restaurant is dus de schuur van het Roemeense volk”, lacht Bianca.

Sura Dacilor is op dinsdag geopend van 17 tot 22 uur. Van woensdag tot en met vrijdag is de zaak open van 12 tot 22 uur en in het weekend zijn de deuren open van 10 tot 22 uur. Op maandag is het restaurant gesloten.

Meer info via de Facebookpagina van Sura Dacilor Beernem