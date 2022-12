Derry’s in Rumbeke evolueert naar eethuis met broodjes en plaats voor 130 gasten

Thomas Deryckere heeft grootse plannen met zijn frituur Derry’s langs de Rijksweg. Hij wil er een eethuis van maken waar je terecht kan voor een frietjes en burgers, maar evengoed voor tal van klassieke gerechten. Tegen eind volgend jaar moet er plaats zijn voor ongeveer 130 gasten. Maandag 2 januari beginnen de werken.

Thomas Deryckere (33) – beter bekend als Derry – baat sinds 2019 frituur Derry’s uit langs de Rijksweg. Hij krijgt daarbij de hulp van zijn verloofde Shani Deleu en een vast team aan personeelsleden. Al van bij het begin is hij ambitieus. Hij gaat voor vers met de beste materialen. Daarbij komt zijn culinaire achtergrond flink van pas. Binnenkort wordt er een volgende stap gezet. “We blijven nog open tot en met 1 januari, die avond houden we uitverkoop want daarna sluit de frituur 6 à 8 weken”, begint Thomas te vertellen.

Chalets

“Het is de bedoeling om de huidige frituur om te vormen tot een frituur – eethuis. Aanvankelijk zou dat met een nieuwbouw zijn, maar door corona bleek dat financieel onhaalbaar. De eisen van de bank waren veel te hoog, dus gingen we op zoek naar een oplossing. Een klant is gespecialiseerd in het bouwen van chalets en deed een voorstel. Daarmee trokken we dan naar een architect die er zijn ding mee kon doen. Concreet komen er twee extra chalets aan de huidige accommodatie, waar zich nu het terras bevindt, komt er een soort tipi-tent waar de mensen in de zomer ook buiten kunnen zitten.”

“Tijdens de eerste werken wordt de huidige frituur weggenomen en zowel vanbinnen als buiten met hout bekleed om het geheel een pak gezelliger te maken. Daarnaast komt er een volledige restaurantkeuken in. Eens die teruggeplaatst wordt, komt er daarvoor een chalet van dezelfde grootte waar de klanten kunnen zitten. Na die fase heropenen we. Tegen het einde van het jaar komt de twee chalet er nog eens bij, zodat we op dat moment zo’n 130 mensen een plaatsje moeten kunnen geven. Dat wordt aangevuld met mensen die om hun frietjes komen.”

Restaurantervaring

“We hebben de traditionele frituurgerechten, maar evengoed ook verschillende klassieke bereidingen die ik zoveel als mogelijk zelf klaarmaak. Momenteel ben ik voortdurend bezig met testen van het beste gerecht. Op die manier ben ik zeker dat we kwaliteit bieden. We zorgen voor een uitgebreidere bierkaart en ook voor een goed wijntje kan je bij ons terecht. We zorgen voor een restaurantervaring met dat verschil dat er niemand je bestelling komt opnemen en brengen. Dat kan via een QR-code, maar evengoed door gewoon zoals vroeger te komen bestellen. Het wordt overigens een ticketloze keuken, we werken dus niet meer met ticketjes. Die worden gemaild naar de klanten. Mensen zullen wel kunnen zien of we al bezig zijn met hun bestelling of niet.”

“Het is geen gemakkelijke periode om te investeren en iedereen verklaart me zot, maar net dat triggert me. Ik wil het tegendeel bewijzen en tonen dat het wel kan. Dat heb ik altijd in mij gehad! Met de bedrijven in de omtrek is er ook heel wat potentieel.” Het blijft overigens niet bij een verfijnde frituur, Thomas is ook van plan om broodjes te verkopen én er komt buiten een automaat met drank, bereide gerechten en broodjes. “En volgend jaar tijdens eindejaar wil ik met een beperkte traiteursdienst uitpakken.”

Heel wat werk op de plank dus en dat doen ze allemaal met het bestaande team. “We hebben enorm geïnvesteerd in materiaal waardoor we erg efficiënt kunnen werken. We willen sneller werken, meer kwaliteit bieden met dezelfde mensen!” (Thomas Dubois)