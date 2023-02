Derry’s heropent na twee maanden sluiting als eethuis langs Rijksweg in Rumbeke

Na twee maanden gesloten geweest te zijn, heropent Thomas Deryckere op woensdag 1 maart zijn frituur en eethuis Derry’s. Met een nieuwe keuken, extra ruimte om te zitten en vooral veel meer gerechten. “Je voelt dat de klanten het gemist hebben”, horen we van Thomas.

Al van bij het prille begin heeft Thomas Deryckere (34) van frituur Derry’s in de Armoedestraat de droom om meer te zijn dan gewoon een frituur. “Vijf jaar geleden heb ik het eerste mailtje naar de stad gestuurd”, begint Thomas te vertellen. “Aanvankelijk wilden we voor een nieuwbouw gaan, maar door corona bleek dat financieel onhaalbaar. De eisen van de bank waren veel te hoog, dus gingen we op zoek naar een oplossing. Een klant is gespecialiseerd in het bouwen van chalets en deed een voorstel. Daarmee trokken we dan naar een architect die er zijn ding mee kon doen. Uiteindelijk zijn we voor deze formule gegaan waarbij we de bestaande infrastructuur vervangen door drie identieke units of chalets met enerzijds de keuken en anderzijds twee ruimtes waar de mensen kunnen zitten.”

Chalets

Sinds maandag 2 januari was Derry’s gesloten voor de eerste fase van de werken. “Daarbij werd de bestaande infrastructuur helemaal aangepakt en als keuken heringericht, daarbij kwam dan de eerste chalet waar de mensen sinds deze week kunnen zitten. We hebben heel veel geluk gehad met het weer, waardoor de werken amper vertraging opliepen. Daardoor kunnen we nu alweer heropenen, geen moment te vroeg. De bedoeling is om tegen het einde van het jaar de extra chalet erbij te plaatsen. Op die manier, met het terras inbegrepen, bieden we dan plaats aan 130 mensen om te zitten. Ambitieus, maar met ons team moeten we dat aankunnen. Het waren vijf lange jaren, maar het resultaat mag gezien worden. Met dank ook aan de stad, zij hebben ons meer dan bijgestaan.”

Online en ter plaatse

Dat is niet de enige verandering. Ook qua aanbod worden er stappen gezet. “We zijn geëvolueerd van pure frituur naar eethuis waar je ook broodjes kunt bestellen. Dat kan via ons online formulier, maar ook ter plaatse via de bestelkiosk of de QR-code op tafel. Ook de ouderwetse kassa blijft bestaan voor zij die niet zo vertrouwd zijn met al die digitale manieren. En dat telkens voor zowel afhaal als ter plaatse te eten. We hebben altijd al ingezet op verse gerechten, maar ook daar zetten we een stap voorwaarts. Dan denk ik aan de zelfgemaakte vol au vent, balletjes in tomatensaus, tong, enz.”

Voor Thomas, zijn verloofde Shani Deleu en het team kon de heropening niet snel genoeg komen. “In de frituur staan doen we natuurlijk nog het liefst van allemaal. We merken dat de klanten ons gemist hebben en zijn blij dat we ze opnieuw kunnen verwelkomen. De openingsuren zijn ook wat aangepast en ook op feestdagen zijn we gewoon open.”