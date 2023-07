Derde generatie verandert Ter Zaele in ‘Zaelig Hotel’: “Het pand wordt volledig gestript, inclusief het dak”

Het bekende hotel Ter Zaele in Westkapelle sluit vanaf september de deuren, om na een complete renovatie tegen de paasvakantie volgend jaar terug te keren als ZAELIG Hotel. Met Florence Depauw en Dries Quintens treedt de derde generatie aan in het hotel. “Onze plannen zijn klaar, nu is het enkel nog wachten op een bouwvergunning.”

Wie kent hotel Ter Zaele niet? Gelegen langs de Oostkerkestraat tussen Oostkerke en Westkapelle-dorp geldt het al jarenlang als een ijkpunt in het voor de rest dunbebouwde polderlandschap. Meer dan vijf decennia na de oprichting in 1971 staan de nieuwe uitbaters van het enigszins verouderde familiehotel klaar voor een complete renovatie van de zaak. Florence Depauw (30) en Dries Quintens (32) kijken samen met de tweede generatie, Florences moeder Sabine Schram, terug op de rijke geschiedenis van het pand.

Eerst kindercrèche

“Mijn ouders, wijlen André Schram en Marie-Thérèse Hessel (82), zijn hier in 1963 oorspronkelijk gestart met een kindercrèche. Het pand was toen wel minder groot”, vertelt Sabine. “Pas in 1971 is het een hotel geworden. Mijn vader werkte ook een tijdje als directeur van toerisme in Knokke. Hij was de eerste die deze functie bekleedde en zo is hij nog steeds een bekende naam in toeristische middens.”

Sabine is letterlijk opgegroeid in het hotel en heeft er van kleins af in gewerkt. “Dat was best leuk, want er valt altijd iets te beleven. Ik vond ook steevast speelkameraadjes in de kinderen van de hotelgasten.”

Zo zal de kinderhoek in het ZAELIG Hotel eruitzien. © Inside Interior Concepts

“Ook mijn broer en ik hebben dat zo ervaren”, vult dochter Florence aan. “Het was heel boeiend als kind. Doordat we vanuit de woonkamer door de gangen met kamers moesten om naar buiten te gaan, is ons altijd ingepeperd om supervriendelijk te zijn tegen iedereen die we tegenkwamen.”

Volledig strippen

Toch zag Florence het aanvankelijk niet zitten om zelf het hotel verder te zetten. Ze studeerde journalistiek en werkte zes jaar lang met plezier op de redactie van Radio 2 West-Vlaanderen. “Maar tijdens de coronacrisis begon het idee toch te rijpen om samen met mijn partner Dries – met wie ik onlangs samen dochtertje Juline kreeg – het hotel over te nemen.”

“We beseften natuurlijk ook wel dat als we de zaak zouden overnemen die grondig gerenoveerd moest worden om toekomstgericht te kunnen werken”, vult Dries aan. “Dat betekent dat we al veel tijd hebben geïnvesteerd in het uitwerken van een financieel plan om bij de bank een lening te bekomen. En dat plaatje hebben we nu eindelijk rond.”

Het is dan ook geen klein bier, wat Florence en Dries van plan zijn met het hotel. “Eigenlijk wordt het volledig gestript, zelfs het dak gaat eraf”, gaat Dries verder. “Elektriciteit, loodgieterij, ventilatie, … Alles wordt vernieuwd. En natuurlijk krijgen het onthaal, de ontbijtruimte, de bar en alle kamers een volledig nieuwe en frisse look. Voor de architectuur werken we samen met architect Hans De Keyser (de vriend van Sabine, red.) van het bedrijf arTTec en voor de inrichting met interieurbureau Inside.”

Drie sterren

“Van de ruimte die tot voor kort ingevuld werd als extern uitgebaat restaurant zullen we vier extra kamers maken waardoor we in totaal op 22 kamers uitkomen”, geeft Florence nog mee. “We streven naar een driesterrenquotering. Onze plannen zijn klaar, maar we wachten nog op een vergunning van het gemeentebestuur. Zodra dat ook in orde is, gaat het hotel eind september dicht om tegen de paasvakantie opnieuw de deuren te openen onder de naam ZAELIG Hotel.”

Info: www.hotelterzaele.be